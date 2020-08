publié le 28/08/2020 à 17:48

À partir du lundi 31 août et durant 15 jours, à Lyon il sera possible de se faire dépister au coronavirus à la sortie du métro, du tramway ou de la gare a annoncé le président EELV de la métropole de Lyon, Bruno Bernard.



Alors que le département du Rhône est passé en zone rouge récemment, cette campagne de dépistage vise à faciliter l'accès aux tests et à inciter certains à se faire dépister.

Ces tests PCR gratuits seront tout d'abord proposés à la gare de Vaise et à la gare de Vénissieux, aux terminus de la ligne D, entre 11h et 19h. Il faudra alors se rendre dans des tentes à l'extérieur des stations. Ces pôles de dépistage mobiles seront amenées à changer de station tous les jours.

Entre 400 et 600 tests devront être réalisés quotidiennement. Aucun document ne sera demandé à ceux qui souhaitent bénéficier de cette campagne de dépistage. Seul un numéro de téléphone ou une adresse-mail est nécessaire afin de connaître les résultats, qui sont censés arriver après deux à quatre jours après.