Citron : bienfaits et idées reçues par Michel Cymes

publié le 27/09/2017 à 11:20

Qu'est-ce qu'on peu lire comme âneries sur Internet ! Le problème, c'est que ce sont des âneries dangereuses pour la santé de celles et de ceux qui y croient (ils disent souvent : "Je l'ai lu sur Internet, donc c'est vrai !"). Ces naïfs appliquent des recettes sorties de nulle part, proposées par des apprentis docteurs dont le discours sent bon l'auto-formation des incompétents. Nous allons là torpiller une des ces croyances.



Le citron est un agrume plein de qualités. Il est riche en vitamine C, il contient des antioxydants : cela en fait un super "booster" des défenses immunitaires. Il est fortement conseillé d'en boire un bon jus le matin au réveil, si possible dans de l'eau tiède (une eau trop chaude tue les vitamines ; avec une eau trop froide, les vitamines passent trop rapidement dans l'intestin). Cela met tout de suite sur les rails pour la journée.

Le citron c'est bon, mais il ne faut pas trop lui en demander non plus. Parmi les fables qui pullulent sur le Net : le citron aurait la particularité de blanchir les dents. Ainsi il suffirait de tremper sa brosse à dents dans de l'eau citronnée pour avoir le sourire d'Omar Sy dans Intouchables. Disons-le tout de suite : c'est une très mauvaise idée.



À l'inverse de ce que vous espérez, si vous vous brossez les dents avec du jus de citron, vous allez collectionner les ennuis. D'abord (on ne vous l'apprend pas) le citron c'est acide, donc ça agresse l'émail dont le boulot est de protéger vos dents. Brossage au citron rime avec moins de protection.



Ensuite, sous l'effet du citron, vos gencives vont se rétracter. C'est problématique : vos terminaisons nerveuses se retrouvent plus ou moins à découvert. Cela vous rend ultra-sensible au chaud et au froid.



Seule l'eau oxygénée peut aider à blanchir les dents. Mais attention, il faut un savoir-faire particulier et connaître les bons dosages. Si cela vous intéresse, vous en parlez d'abord à votre dentiste et à personne d'autre. Sinon pour préserver la blancheur de ses dents, il existe un truc qui marche à tous les coups : l'arrêt du tabac. L'effet sur vos dents sera immédiat après un petit détartrage.