publié le 02/08/2018 à 09:01

La France a chaud, très chaud. La vigilance orange canicule a été étendue à 34 départements mercredi 1er août. Et c'est parti pour durer, car le mercure devrait flamber en fin de semaine. Les prévisions concernant les prochaines semaines laissent présager d'un été étouffant.



Les seuils de canicule varient en fonction des régions, certaines étant davantage habituées aux fortes chaleurs. À Paris, on parle de canicule lorsque la température dépasse 31°C le jour et 21°C la nuit pendant plusieurs jours d'affilée. À Marseille, ces seuils sont définis à 35°C (jour) et 24°C (nuit).



À partir de jeudi 2 août, Météo France indique qu'une hausse plus nette des températures devrait se mettre en place par le Sud-Ouest et gagner d'ici vendredi 3 août tout le pays. Seule la bordure nord-ouest de l'hexagone devrait conserver des températures maximales inférieures à 35 degrés.

Les 40 degrés devraient même être atteints par endroits dans le sud. Il faut donc s'attendre à ce que cet épisode de canicule soit très étendu et intense pour le week-end. Des températures caniculaires qui devraient persister au moins jusqu'en début de semaine prochaine.

Vigilance pour les personnes vulnérables

Météo France appelle ainsi à être particulièrement vigilant, surtout pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées. L'agence recommande également de veiller sur les enfants.



Les nuits seront également très chaudes, ce qui rend la situation dangereuse : au-delà de 20 degrés la nuit, le corps de ne peut pas se rafraîchir.



Pour rappel, les symptômes d'un coup de chaud sont une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance.



Mais pourquoi fait-il si chaud ? Selon Météo France l'épisode de fortes chaleurs est lié à une "remontée d'air saharien vers la péninsule ibérique, puis la France.