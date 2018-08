publié le 15/08/2018 à 01:34

L'hôpital Saint-Louis et l'hôpital Robert-Debré, situés à Paris, "viennent d'être labellisés pour la prise en charge et le traitement des patients par cellules CAR-T", a annoncé l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.



Les deux établissements vont ainsi pouvoir proposer aux patients cette thérapie génique pour lutter contre certains cancers du sang, "notamment les lymphomes B agressifs (lymphome diffus à grandes cellules B) et la leucémie aigue lymphoblastique". Des cancers qui touchent à la fois les enfants et les adultes.

Une thérapie rendue possible depuis que l'agence française du médicament a délivré en juillet dernier une autorisation temporaire d’utilisation pour deux produits américains, Kymriah (Novartis) et Yescarta (Gilead).

Le traitement par les cellules CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cells) utilise une technologie qui se sert des propres cellules immunitaires génétiquement modifiées du patient pour détruire des cellules tumorales.

Un taux de rémission à trois ans de 83%

Les deux hôpitaux ont participé aux protocoles expérimentaux¿: une trentaine de patients y ont été soignés depuis deux ans. Et les résultats sont encourageants, selon le rapport publié en février 2018 dans le New England Journal of Medicine.



"Grâce à cette thérapeutique, le taux de rémission à trois ans des patients, enfants ou jeunes adultes (jusqu'à 25 ans) avec une leucémie aiguë réfractaire au traitement est de 83% contre 15% avec les traitements classiques. Pour les patients souffrant d'un lymphome diffus à grandes cellules B réfractaire, le taux de rémission complète à 15 mois est de 40% contre 5 à 10% avec une chimiothérapie conventionnelle", détaille l'AP-HP dans son communiqué.