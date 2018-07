publié le 22/02/2018 à 16:32

Une consommation importante et régulière d'alcool multiplie les risques de démence par trois, selon une étude publiée mercredi 21 février dans le magazine Lancet Public Health. En se basant sur des données des hôpitaux français, les chercheurs ont établi un lien entre l'abus d'alcool et la démence, en particulier les démences précoces, qui se déclarent avant 65 ans.



Près de la moitié des 57.000 cas de démences précoces observées en France entre 2008 et 2013 étaient soit directement attribuables à des dommages cérébraux liés à l'alcool (39%) soit accompagnés d'une consommation excessive (18%), selon cette étude menée par la société d'analyse statistique Then et l'Inserm.

Une consommation excessive d’alcool correspond à six verres ou plus par jour pour les hommes et quatre pour les femmes.

L'alcool cause des dommages permanents au cerveau

A partir de là, "les chercheurs estiment qu’il s’agit d’un facteur de risque de démence pouvant être considéré comme le plus important devant le tabagisme ou l’hypertension artérielle".



Le docteur Michaël Schwarzinger, un des auteurs de l'étude, a affirmé que le lien entre alcool et démence "nécessite des recherches supplémentaires", mais qu'il "résulte probablement du fait que l'alcool cause des dommages permanents au cerveau".



"Les données utilisées dans notre étude sont imparfaites (...) Mais le nombre de cas est si important que la puissance statistique gomme beaucoup de ces imperfections", assure le docteur Michaël Schwarzinger.