L'alcool est-il indispensable à la fête ?

Symbole de convivialité, de détente, d'amusement et de réjouissances, l'alcool est bien souvent de la partie quand il s'agit de faire la fête. Anniversaire, mariage, réveillon ou simple plaisir de se retrouver entre amis : toutes les occasions sont bonnes pour trinquer et on ne se pose même pas la question de la présence ou non de cette "potion magique". L'alcool est culturellement présent dans notre vie. Quelle serait votre réaction si vous ne trouviez que des jus de fruits et sodas pour célébrer une réunion amicale ou familiale ? La fête peut-elle être plus folle sans alcool ?







- William Lowenstein : addictologue et président de SOS addictions, auteur de "Tous addicts et après ?", co-écrit avec le Dr. Karila, éditions Flammarion



Tous addicts, et après ?

- Laurent Bègue : professeur de psychologie sociale à l'université Grenoble/Alpes et directeur de la Maison des Science de l'Homme, auteur de "Psychologie du bien et du mal", éditions Odile Jacob



Psychologie du bien et du mal

