publié le 02/06/2017 à 19:33

C'est désormais officiel. Le Portugais Antero Henrique, ex-dirigeant du FC Porto, a été nommé nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain, a annoncé ce vendredi 2 juin dans un communiqué le club parisien qui a vécu une saison amère entre perte du titre de champion de France et humiliation en Ligue des champions à Barcelone.



"Placé sous la direction" du président du PSG Nasser Al-Khelaifi, Antero Henrique sera "chargé d'impulser un nouvel élan à la politique sportive", d'"optimiser la compétitivité du groupe professionnel" et de "renforcer la capacité du club à détecter, recruter et former les talents de demain".



Le PSG est à la recherche de la perle rare à ce poste depuis le départ en 2013 de Leonardo, qui avait donné satisfaction quand le club parisien était passé aux mains des Qatariens à l'été 2011. Leonardo avait ainsi a réussi quelques coups retentissants sur le marché des transferts, en attirant les pépites Marquinhos ou Marco Verratti, devenus des cadres, ou les stars Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani.





"Antero possède la personnalité et les compétences pour permettre au club de s'affirmer toujours plus parmi les institutions les plus performantes et respectées du sport mondial", se félicite Nasser Al-Khelaifi dans ce même texte. En revanche, il n'est rien dit dans ce communiqué sur la hiérarchie ou les liens futurs entre Antero Henrique et Patrick Kluivert. Ce dernier occupant les fonctions de directeur du football.