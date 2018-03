publié le 05/03/2018 à 12:14

Pas un jour ou presque ne s'est passé sans que le Real Madrid soit directement associé au PSG depuis le match aller, il y a quasiment trois semaines. Le double tenant du titre et le courtisan français de la plus prestigieuse des compétitions de clubs se retrouvent mardi 6 mars en 8e de finale retour de la Ligue des champions.



À la mi-temps de cette confrontation en deux actes, le club espagnol possède donc un avantage de deux buts (3-1 le mercredi 14 février grâce à une fin de match canon). Pour renverser la situation, Paris, sans Neymar, doit s'imposer sur un score comme 2-0 ou 4-1. À 3-1 en faveur des partenaires de Kylian Mbappé, il y aura deux fois 15 minutes de prolongation, puis éventuellement une séance de tirs au but. À 4-2, le Real passe.

Incertitude dans cinq des 8es de finale

Parallèlement à ce PSG-Real, Liverpool reçoit le FC Porto sans aucun stress. Les "Reds" se sont baladés au Portugal à l'aller (5-0). Même chose pour Manchester City mercredi 7 mars, après un succès 4-0 à Bâle. En revanche, le Tottenham-Juve qui aura lieu en même temps s'annonce palpitant après le 2-2 à Turin.

Pour la suite et la fin de ces 8es retour, il faudra patienter jusqu'à la semaine suivante. Un seul est a priori plié : Besiktas-Bayern Munich, les Allemands s'étant imposés 5-0 à domicile. Entre le FC Barcelone et Chelsea (1-1 à Londres), Manchester United et le Séville FC (0-0) et l'AS Rome et le Shakhtar Donetsk (1-2 en faveur des Ukrainiens), le suspense est entier.

Ligue des champions : le programme des 8es de finale retour

Tous les matches à 20h45, sauf Besiktas-Bayern Munich à 18h.



Mardi 6 mars 2018 :



Liverpool (ENG) - FC Porto (POR) 5-0 pour Liverpool au match aller

PSG (FRA) - Real Madrid (ESP) 1-3



Mercredi 7 mars :



Tottenham (ENG) - Juventus FC (ITA) 2-2

Manchester City (ENG) - FC Bâle (SUI) 4-0



Mardi 13 mars :



Manchester United (ENG) - Séville FC (ESP) 0-0

AS Rome (ITA) - Shakhtar Donetsk (UKR) 1-2



Mercredi 14 mars :



FC Barcelone (ESP) - Chelsea (ENG) 1-1

Besiktas (TUR) - FC Bayern Munich (ALL) 0-5



Tirage au sort des quarts de finale vendredi 16 mars (matches les 3-4, 10-11 avril).