publié le 28/02/2018 à 20:49

C'est désormais une certitude : le PSG devra se passer de Neymar pour la réception du Real Madrid en 8e de finale retour de Ligue des champions, mardi 6 mars. À six jours du grand rendez-vous et à un peu plus de 30 minutes du coup d'envoi du deuxième PSG-OM en quatre jours, le club de la capitale est sorti de son silence et a livré un communiqué qui ne laisse plus de place au doute.



"À l'issue du protocole initialement prévu de trois jours de soins, un bilan a été effectué ce jour en commun par le staff médical du Paris Saint-Germain et celui de la sélection brésilienne. Au terme de ce bilan et en accord avec le joueur, il a été décidé de privilégier l'option chirurgicale".

"Neymar Jr sera opéré en fin de semaine au Brésil par le Docteur Rodrigo Lasmar accompagné sur place par le Professeur Saillant (Paris Saint-Germain)", conclu le club parisien. Le footballeur devrait être absent des terrains "au moins six semaines" et donc forfait pour le match retour contre le Real Madrid le 6 mars, a annoncé le père de Neymar.

Le Brésilien de 26 ans a été victime d'une "entorse" de la cheville droite et d'une "fissure" osseuse, dimanche 25 février contre Marseille. Face à la peur de manquer cet été le Mondial 2018 avec la sélection brésilienne, la décision a finalement été prise d'opérer. "Tout ce que nous devons faire est de ne pas causer une nouvelle fracture dans le futur qui (lui) pourrait nuire", avait souligné Neymar Senior.