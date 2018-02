publié le 14/02/2018 à 23:44

Adrien Rabiot s'est caché ni sur le terrain ni en interview d'après match à l'issue de la défaite (3-1) du PSG sur la pelouse du Real Madrid en 8e de finale aller de Ligue des champions. "Comme d'habitude on a les occasions, on n'est pas assez réalistes, a regretté le milieu de 22 ans au micro de beIN Sports. Quand on joue face à des équipes comme ça ils ont deux ou trois occasions, voilà ça fini au fond".



"Je suis déçu parce qu'on a fait le match qu'il fallait ici, a poursuivi l'auteur de l'ouverture du score à la 33ème minute. On avait bien commencé et on prend ces buts à la fin. On dit toujours les même choses, on répète toujours les mêmes choses et à la fin on se fait toujours avoir de la même manière. C'est énervant".

Que faut-il changer, alors, pour ne pas revivre ce genre de scénario ? réponse de Rabiot : "Le problème c'est que c'est facile de mettre 8 (buts, ndlir) à Dijon, 4-5 en championnat, mais c'est dans ces matches-là qu'il faut être décisif. On ne l'a pas été. Bien sûr qu'il y a une manche retour. On est des compétiteurs et on va aller chercher la qualification, mais quand on part avec un handicap comme ça c'est compliqué".

Adrien Rabiot en direct sur beIN SPORTS : "Vraiment, je suis très déçu !"#RMAPSG pic.twitter.com/GZSs1Q98Hu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 14 février 2018

"Je suis content de la manière avec laquelle l'équipe a répondu, a de son côté assuré l'entraîneur Unai Emery. En première mi-temps, c'est un match équilibré. On met le premier but. Mais après, le penalty que siffle l'arbitre est un penalty facile à siffler. En deuxième mi-temps, on a mieux supporté la pression. Le match a été maîtrisé avec des occasions de marquer".



Visiblement, le Basque en voulait beaucoup à l'arbitre italien de la rencontre. "Il a fait de petites choses, qui ont eu pour conséquence des grandes choses, comme par exemple le penalty, et la main de Sergio Ramos qui aurait dû faire penalty pour nous, les cartons jaunes, et l'action de Kimpembe (sur le dernier but madrilène, ndlr) qui aurait dû valoir faute. L'arbitre a été plus (en faveur) du Real que de nous. Il reste 90 minutes. Je crois en notre équipe, on a la possibilité de faire souffrir le Real". Match retour le mardi 6 mars au Parc des Princes.