PSG - Real : Zidane laisse planer le doute sur Modric et Kroos

publié le 04/03/2018 à 05:08

Les milieux Luka Modric et Toni Kroos n'ont pas encore repris l'entraînement avec le Real Madrid, a déclaré samedi leur entraîneur Zinédine Zidane, qui a laissé planer le doute sur la présence ou non des deux blessés mardi face au Paris SG.



"Je ne sais pas, il ne s'entraînent pas encore avec nous et nous verrons demain (dimanche) s'ils s'entraînent", a souligné le technicien français après la probante victoire contre Getafe (3-1) en Championnat d'Espagne. "Je ne vais pas me lamenter, c'est comme ça. S'ils ne peuvent pas jouer, nous avons d'autres joueurs. Nous connaissons l'importance de Toni Kroos et Luka Modric, ce qu'ils ont fait pour ce club, mais je ne peux pas me lamenter", a poursuivi Zidane, sans fermer totalement la porte à un retour in extremis de ses deux maîtres à jouer. "Nous avons deux jours devant nous et nous verrons avec Luka et Toni comment ils se sentent mardi", a-t-il insisté.

Tout le groupe à Paris

Zidane a d'ailleurs confirmé qu'il emmènerait tout son groupe à Paris pour ce choc décisif pour la suite de la saison du Real. "Je souhaite que tout le monde voyage et j'espère que lundi tout le monde sera à l'entraînement, mais je n'en sais rien, nous verrons demain (dimanche) s'ils (Kroos et Modric) s'entraînent. Tout le monde va voyager et mardi, vous verrez bien l'équipe alignée", a-t-il conclu. Le Real Madrid, double tenant de la Ligue des champions, défie mardi le PSG en huitièmes de finale retour au Parc des Princes pour défendre son avantage acquis à l'aller à Madrid (3-1).