Neymar-Cavani : pas de confrontation mais un dîner organisé par Alves

Les joueurs du PSG dont Cavani et Neymar à l'entraînement en août 2017

publié le 21/09/2017 à 20:16

La tension est-elle réellement redescendue entre Neymar et Edinson Cavani ? À l'avant-veille d'un déplacement à Montpellier pour le compte de la 7e journée Ligue 1, Unai Emery n'a pas clairement répondu à la question en conférence de presse, jeudi 21 septembre.



L'entraîneur basque du PSG a simplement assuré qu'il y avait "une bonne ambiance dans le groupe", après avoir annoncé que les deux attaquants étaient les deux joueurs désignés pour tirer les penaltys. Dans quel ordre ? Il le dira d'abord à ses joueurs.



Selon plusieurs sources, le Brésilien et l'Uruguayen se sont retrouvés la veille au centre d'entraînement de Saint-Germain-en-Laye dans une ambiance apaisée, trois jours après leur querelle durant et après le match contre Lyon. Finalement, la rencontre attendue entre quatre murs avec les deux intéressés, le directeur sportif Antero Henrique et Emery n'a pas eu lieu. Le club parisien ne souhaite pas formaliser le problème.

Dani Alves le "grand frère"

La séance terminée, le feuilleton de la semaine s'est poursuivi par un nouvel épisode, a priori festif : un dîner dans un restaurant huppé du XVIe arrondissement de la capitale, le Victoria Paris, sur l'invitation de Dani Alves. Tous les membres de l'effectif parisien étaient présents, y compris Neymar et Cavani.



Se sont-ils parlé ? Impliqué sur l'une des deux actions à l'origine du malaise, le "grand frère" Alves a-t-il pris cette initiative pour enterrer l'affaire ? Aucune information sur le contenu de la soirée n'a filtré. La réponse viendra de toute façon du terrain, samedi 23 septembre en Ligue 1 (17 heures), puis quatre jours plus tard pour le premier grand choc de la saison en Ligue des champions face au Bayern Munich au Parc des Princes.