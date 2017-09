publié le 20/09/2017 à 09:16

C'est le feuilleton qui agite la planète foot ces derniers jours : qui de Neymar ou Cavani doit tirer les penalties ? Les relations entre les deux attaquants du PSG sont plus que tendues, au point que les deux joueurs en soient presque venus au mains dans les vestiaires après PSG-OL. Une brouille qui ferait presque oublier le début de saison parfait des Parisiens.



Chacun y va de son analyse, annonce son favori, même Mario Balotelli. L'attaquant de l'OGC Nice, connu pour son franc-parler, a clairement pris position... En faveur de Neymar. Et c'est sur Instagram que l'Italien s'est prononcé.

"Neymar, you souldn't even ask fort shot them (Neymar, tu ne devrais même pas demander pour les tirer)", a-t-il écrit sur une story, avec la une de l'Équipe en fond.

Sur Instagram, Balotelli s'invite dans le débat Neymar-Cavani en invitant le Brésilien à ne pas demander la permission pour tirer les pénos. pic.twitter.com/ZbvKccTKQt — Daily Mercato (@DailyMercato) 19 septembre 2017

Et si certains doutaient encore de la préférence de Balotelli, ce dernier a mis fin à toute ambiguïté dans une seconde story. Sur un fond noir, sous le nom de Neymar, il a écrit "crack", une façon de souligner le talent du Brésilien.



Pas sûr que les relations entre Balotelli et Cavani au Parc des Princes le 28 octobre prochain soient des plus cordiales après ça.

La dernière story de Balotelli. pic.twitter.com/u24oAX90eC — Daily Mercato (@DailyMercato) 19 septembre 2017