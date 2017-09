publié le 18/09/2017 à 14:17

Il y a parfois des défaites qui passent mieux que d'autres. À l'occasion de la première sortie du trio Neymar-Edinson Cavani-Kylian Mbappé sur la pelouse du Parc des Princes, Lyon a tenu le PSG en échec durant 75 minutes (but contre son camp de Marcelo).



Si le club phare des années 2000 en France repart finalement avec une défaite par deux buts d'écart (2-0 après un deuxième c.s.c de Morel), le contenu est prometteur pour la suite de la saison. L'OL aurait même pu ouvrir le score, notamment sur une frappe sur la barre transversale de Tanguy Ndombele (67e).



Présent en tribune présidentielle aux côtés de Nicolas Sarkozy et de son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi, Jean-Michel Aulas soulignait à l'issue de la rencontre qu'il faut "un peu de réussite, souvent la réussite sourit aux puissants (...) Mais globalement on est satisfait du match qui a été produit mais qui fait zéro point pour la suite".

On a pu discuter de mes préoccupations Jean-Michel Aulas, président de l'OL





Satisfait, l'homme fort du club rhodanien l'était aussi pour une autre raison : la reprise du dialogue avec Al-Khelaïfi. "Les choses se sont bien passées. On a pu discuter de mes préoccupations et aussi de son ambition. Je pense qu'on peut trouver dans le futur des terrains d'entente".



Autant dire des terrains d'ordre financiers pour que le Qatar, via sa chaîne beIN Sports, reverse plus d'argent au football français, en vendant plus et mieux ses droits à l'international. "Non pas dans trois ans, parce que Neymar et Mbappé viennent d'arriver au PSG, mais dès cette année", a insisté Aulas. Son sourire annonce-t-il des garanties ?