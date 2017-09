Edinson Cavani et Neymar avec le PSG le 17 septembre 2017

publié le 18/09/2017 à 13:06

Derrière le succès (2-0), le sixième en six journées de championnat cette saison, ce PSG-Lyon du dimanche 17 septembre marque-t-il une première cassure dans la belle harmonie affichée jusque-là par le PSG ? Deux actions ont illustré des tensions entre deux des trois attaquants vedettes, Edinson Cavani et Neymar.



57e minute. L'Uruguayen, présent au club depuis 2013, souhaite tirer un coup franc. Le Brésilien Daniel Alves vient lui prendre le ballon des mains pour le transmettre à son compatriote recruté pour 222 millions d'euros cet été. 79e minute. Paris obtient un penalty grâce à Kylian Mbappé. Cavani refuse de le laisser à Neymar... et manque sa tentative.



"Il n'y a pas de soucis entre eux, tout va bien, a assuré le défenseur central Presnel Kimpembe au coup de sifflet final. Pourquoi il y aurait des problèmes ?" Adrien Rabiot, lui, a préféré botter en touche : "J'étais en train de discuter avec le coach, je n'ai pas vu ce qui s'est passé, je ne l'ai même pas vu tirer le penalty".

Cavani file directement aux vestiaires

Unaï Emery, l'entraîneur, a dressé une hiérarchie. C'est Cavani le tireur de penalty. Il va toutefois "continuer à parler" avec les deux joueurs, qu'il estime "capables" de s'entendre. Le Basque devra clarifier la situation pour éviter une guerre des ego, pour dissiper un malaise bien réel. Alors que tous ses partenaires sont allés saluer le public, l'Uruguayen, décrit comme solitaire, est rentré directement aux vestiaires.