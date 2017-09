publié le 19/09/2017 à 10:57

"Le clash" en lettres capitales en une principale de L'Équipe. "Neymar-Cavani : au PSG, la guerre des ego est déclarée" en bas dans la colonne de droite de la couverture du Parisien. Au surlendemain d'un PSG-Lyon difficilement remporté par le club de la capitale (2-0), le malaise, palpable sur la pelouse, entre le Brésilien et l'Uruguayen, n'est pas retombé. Loin de là.



Le quotidien sportif révèle ainsi que "l'affaire" s'est poursuivie dans le vestiaire, après deux prises de bec sur le terrain (57e minute pour tirer un coup franc, 79e pour un penalty). Premier rentré dans les entrailles du Parc des Princes alors que ses coéquipiers saluaient le public, Cavani se serait de nouveau adressé à Neymar, en Espagnol et en public, quand ce dernier est revenu pour se changer.

Intervention de Thiago Silva et Marquinhos

Devant la réponse de l'ancien joueur du Barça, l'Uruguayen se serait levé, le ton montant d'un cran supplémentaire. Selon plusieurs témoins, il a fallu l'intervention de Thiago Silva et Marquinhos pour que la situation ne dégénère pas plus. Une fois la tension retombée, Cavani puis Neymar ont rapidement quitté le stade, le premier, d'ordinaire peu pressé, l’œil noir, le second sous une casquette.

Quelques minutes plus tard, le successeur de Zlatan Ibrahimovic à la pointe de l'attaque parisienne assurait pourtant à une radio uruguayenne que "ce sont des choses montées en épingle. Je ne sais pas pourquoi on créé toutes ces histoires. La vérité, c'est que ce sont des choses normales, qui arrivent dans le football".

La vérité, c'est qu'il n'y a aucun problème Edinson Cavani à une radio uruguayenne Partager la citation





"J'en ai entendu parler en discutant avec mon frère, que les gens disent que Cavani ne laisse pas tirer les penaltys ou qu'il y a un problème avec Neymar. La vérité, c'est qu'il n'y a aucun problème", a-t-il ajouté. "Il vient d'arriver. Il va surement se faire voir de plus en plus. Nous, comme je l'ai dit depuis le début, on a toute la bonne volonté pour qu'il puisse s'adapter au mieux. Je pense qu'on a pu constater qu'il s'adaptait rapidement".



Paris, comme tous les autres clubs de Ligue 1, n'ayant aucun match à disputer cette semaine, il faudra attendre samedi 23 septembre (17h) et un déplacement à Montpellier pour voir s'il n'y a vraiment "aucun problème". Plus certainement, Unai Emery va devoir réunir les deux hommes au centre d'entraînement au plus vite et clarifier la situation. L'été de rêve du PSG est déjà en train de se refermer.