06/09/2017

À vos agendas. La parenthèse internationale refermée pour l'équipe de France sur ce triste match nul (0-0) concédé face au Luxembourg, le football de clubs va retrouver l'essentiel de la lumière jusqu'au prochain rassemblement des Bleus début octobre. Au programme des semaines à venir, un premier test en Ligue 1 pour le PSG (voir ci-dessous), juste après les débuts de Neymar, Mbappé & co en Ligue des champions sous les couleurs parisiennes.



Avant d'imaginer la sélection de Didier Deschamps briller en Russie l'été prochain (coup d'envoi du Mondial le 14 juin 2018, finale le 15 juillet), il faudra d'abord que ces derniers aillent chercher leur qualification. Directement en cas de succès en Bulgarie le samedi 7 octobre (20h45) puis face à la Biélorussie trois jours plus tard. Ou via un barrage (aller entre le jeudi 9 et le samedi 11 novembre, retour entre le dimanche 12 et le mardi 14 novembre) si la Suède ou les Pays-Bas, leur passent devant. La possibilité existe encore d'être éliminé avant même les barrages.

Si la France fait partie des 32 nations appelées à participer à la 21e Coupe du monde de l'Histoire, elle connaîtra ses trois adversaires lors de la phase de groupes le vendredi 1er décembre. Pour l'heure, six billets ont été distribués, à la Russie (pays hôte), au Brésil, à la Belgique, au Japon, à l'Iran et au Mexique. En Europe, l'Allemagne tenante du titre, l'Angleterre ou l'Espagne sont bien partis, l'Italie sera sans doute barragiste.

PSG-Monaco lors de la 33e journée...

Ce week-end, la Ligue 1 revient avec la suite du nouveau duel entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Les deux derniers champions ont fait le plein lors des quatre premières journées. Mbappé effectuera-t-il ses débuts sous ses nouvelles couleurs sur la pelouse de Metz, vendredi 8 septembre (20h45) ? À la peine en ce début de saison, Nice (17e) pourra-t-il contrarier l'ASM le lendemain après-midi ? Quel impact aura le départ de Mbappé à moyen terme ? Paris reprendra-t-il "sa couronne" d'ici au samedi 19 mai ? Écrasera-t-il la concurrence ?



À cette dernière question, un premier élément de réponse arrivera dès le dimanche suivant, avec la venue de Lyon au Parc des Princes. Les chocs Monaco-PSG et PSG-Monaco sont programmés les dimanches 26 novembre (14e journée) et 15 avril (33e). Quant aux Clasicos à la française, ils auront lieu les dimanches 22 octobre à Marseille et 25 février à Paris. Un Lyon - Saint-Étienne est également prévu ce week-end là. Le match aller du plus chaud derby de France à Geoffroy-Guichard est pour le dimanche 5 novembre.



Cinq autres affiches ont déjà été désignées par la LFP comme "l'affiche du dimanche soir" : Lyon-Marseille le 17 décembre, Lyon-PSG le 21 janvier, Marseille-Monaco le 28 janvier, Monaco-Lyon le 4 février et OM-OL le 18 mars. Lyon-Monaco le sera probablement aussi le 15 octobre. Notez que deux journées se dérouleront en semaine : la 15e et la 19e, autour des mercredis 29 novembre et 20 décembre.



Après Lyon et avant Lille, Bordeaux accueillera la finale de la Coupe de la Ligue le samedi 31 mars. Attention à la date étonnante de celle de la Coupe de France : le mardi 8 mai.

... Barça-Real lors de la 36e

Rendez-vous incontournable dans une saison, le premier Clasico espagnol aura pour théâtre le stade Santiago Bernabeu juste avant Noël, en semaine, le mercredi 20 décembre (horaire à préciser). Le Barça recevra le Real Madrid au Camp Nou lors de la 36e journée, le week-end du 6 mai. Dépossédé de tous ses titres majeurs, le FC Barcelone se frottera à l'Atlético de Madrid dès la 8e journée, mi-octobre. Les derbys de la capitale sont pour les week-ends du 19 novembre et du 8 avril.



En Allemagne, le toujours attendu Borussia Dortmund-Bayern Munich a été fixé au samedi 4 novembre, le retour le samedi 31 mars. En Italie, Leonardo Bonucci retrouvera la Juventus Turin sous les couleurs de l'AC Milan fin octobre à San Siro puis fin mars dans le Piémont. En Angleterre, chaque week-end ou presque réserve son lot de choc avec Chelsea, les deux Manchester, Liverpool, Tottenham ou Arsenal lancés dans une nouvelle bataille retransmise en mondovision.

Finale de l'Europa League à Lyon

Son air entêtant, ses étoiles, ses stars, ses clubs historiques ou plus récents : la Ligue des champions passionne plus encore aux quatre coins du monde. Les 32 participants conviés à la phase de poules de la 63e édition débutent l'aventure les mardi 12 et mercredi 13 septembre, avec en point de mire la finale du samedi 26 mai à Kiev.





Incapable d'atteindre ne serait-ce que les demi-finales depuis son rachat par le fond d'investissement qatari QSI en 2011, le PSG a hérité pour commencer du Bayern Munich (match aller le mercredi 27 septembre au Parc des Princes, retour le mardi 5 décembre en Allemagne), des Belges d'Anderlecht et des Écossais du Celtic Glasgow. Demi-finaliste en 2015 et 2017, Monaco figure dans un groupe sans paillette avec le FC Porto, les Turcs de Besiktas et les Allemands de Leipzig.



S'ils terminent à l'une des deux premières places, les deux représentants français (Nice est tombé en barrages) connaîtront leur adversaire en 8es le lundi 11 décembre. Cette phase en forme de mini-championnat sur six journées propose un Barça-Juve dès la 1re journée le mardi 12 septembre (retour le 22 novembre), dans un groupe où figurent également le Sporting et l'Olympiakos. Avec Chelsea, l'Atlético Madrid et l'AS Rome d'une part, le Real Madrid, le Borussia Dortmund et Tottenham d'autre part, il n'y a pas une mais deux "poules de la mort".



En Europa League, la Ligue 1 possède trois cartes (Bordeaux est tombé au 3e tour préliminaire face aux Hongrois de Videoton). Lyon, où se disputera la finale le mercredi 16 mai, débute à partir du jeudi 14 septembre face aux Anglais d'Everton, puis affrontera les Italiens de l'Atalanta Bergame et les Chypriotes de l'Apollon Limasol. Les Autrichiens du Red Bull Salzbourg, les Portugais du Vitoria Guimaraes et les Turcs de Konyaspor sont au menu de Marseille. Pour Nice, le programme propose les Italiens de la Lazio Rome, les Belges de Zulte Waregem et les Hollandais de Vitesse Arnhem.