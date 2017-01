MINUTE PAR MINUTE - Le leader monégasque se déplace au Parc des Princes (21h) pour un véritable choc au sommet du championnat de France de Ligue 1.

Crédit : MIGUEL MEDINA / AFP Edinson Cavani a marqué le 4e but parisien sur penalty mercredi 21 décembre 2016

par Luca Dangréaux publié le 29/01/2017 à 20:20

Ce Paris Saint-Germain - Monaco sera-t-il déterminant pour la course au titre ? Seulement trois points séparent les deux équipes les plus en forme de notre championnat. Un écart qui peut soit être annulé en cas de victoire parisienne, soit doublé en cas de victoire princière. Un vrai match à six points.



L'expression est souvent utilisée pour les matches de bas de classement, elle est de circonstance pour ce choc au sommet. Si les hommes de Leonardo Jardim enchaînent une septième (!) victoire consécutive, ils s’offriraient six unités d'avance sur leur adversaire du soir. On peut même considérer l'écart de sept points puisque l'ASM a une différence de buts (+43) que le PSG (+26) ne rattrapera sûrement pas avant la fin de saison.



Mais depuis la rentrée 2017 le club de la Capitale montre un état de forme plus digne de son rang et de ses ambitions. Six victoires en autant de matches, et même sept en comptant la rencontre amicale face au Club Africain de Tunis (3-0) début janvier. Le tout avec une moyenne de buts... monégasque (3.4 par match). L'entraîneur Unai Emery ne pourra pas aligner Marco Verratti et Javier Pastore ce soir, tous deux blessés.



Les deux meilleures équipes, les deux plus gros budgets, les deux meilleures attaques (64 buts pour Monaco, 41 pour Paris) et le meilleur buteur (Cavani, 20 buts) de Ligue 1 s'affrontent ce soir. Le Parc des Princes reçoit ce qu'il se fait de mieux en Ligue 1. Et certainement le futur champion.

Le film du match :

21h48 - C'est la mi-temps au Parc des Princes. Les deux équipes se valent pour l'instant.



21h44 - Subasic pour une double parade face à Lucas puis Cavani.. Paris pousse en cette fin de première période.



21h38 - Kurzawa distille un magnifique centre vers Cavani mais la reprise du numéro neuf n'est pas bonne.



21h32 - Sur un long coup de pied arrêté, Marquinhos plonge au deuxième poteau mais est légèrement trop court pour reprendre le ballon.



21h29 - Sidibé tente un coup-franc éloigné mais ce n'est pas cadré.



21h25 - Thomas Meunier centre au premier poteau pour Edinson Cavani. La tête de l'attaquant est capté par Danijel Subasic.



21h20 - Fabinho envoie une lourde frappe envoyée en corner par Trapp.



21h16 - Le PSG répond dans la foulée avec Cavani qui décale Draxler. L'enroulé de l'Allemand est contré par Sidibé.



21h15 - Thomas Lemar envoi une frappe enroulé vers la lucarne droite de Trapp mais ça frôle le poteau.



21h14 - Lucas concède une vilaine faute sur Sidibé, coup-franc dangereux pour Monaco.



21h13 - Cavani reprend en première intention un ballon en reprise de volée du pied gauche mais sa tentative est top enlevée.



21h11 - Le match est équilibré, aucune des deux équipes ne dominent véritablement.



21h08 - Kurzawa dévie une centre de Sidibé. Germain a failli être à l'affût pour marquer mais Trapp est arrivé en premier sur le ballon.



21h08 - Adrien Rabiot pénètre sur le côté gauche de la surface adverse et centre en retrait mais c'est bien capté par Subasic.



21h03 - Le coup d'envoi est donné au Parc des Princes.



21h02 - Ronaldinho donne le coup d'envoi fictif de la rencontre.



20h58 - Les deux équipes entrent sur la pelouse.



20h52 - La rencontre sera arbitré par Franck Schneider (45 cartons jaunes et 4 cartons rouges en 11 matches officiés).



20h46 - En cas de victoire le PSG prendrait 11 points sur son premier poursuivant, l'Olympique Lyonnais.



20h38 - Monaco n'a plus perdu au Parc des Princes depuis la saison 2006-2007. Soit sept matches pour cinq résultats nuls et deux victoire princières.



20h35 - Nice a récupéré la place de leader de Ligue 1 grâce à sa victoire face à Guinguamp. Seul Monaco peut repasser devant les Aiglons en cas de victoire.



20h30 - Au match aller, Monaco s'était imposé à domicile sur le score de 3 buts à 1.



20h21 - Le onze de Monaco pour affronter Paris (4-4-2) : Subasic - Mendy, Jemerson, Glik, Sidibé - Lemar, Bakayoko, Fabinho, Bernardo Silva - Falcao, Germain.



20h18 - La composition parisienne (4-3-3) : Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Matuidi, Rabiot, Thiago Motta - Lucas, Cavani, Draxler.



20h15 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live commenté du choc PSG-Monaco.

L1-22e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 27 janvier :

Marseille - Montpellier



Samedi 28 janvier :

Lyon - Lile : 1-2

Nancy - Bordeaux : 0-2

Rennes - Nantes : 1-1

Lorient - Dijon : 2-3

Angers - Metz : 2-1

Bastia - Caen : 1-1



Dimanche 29 novembre :

Nice - Guingamp : 3-1

Toulouse - Saint-Étienne : 0-3

21h00 : PSG - Monaco