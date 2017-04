Anthony Martial : un but qui rapporte gros à Monaco et Lyon

et AFP

publié le 24/04/2017 à 16:09

Joli dimanche pour l'AS Monaco. Vainqueur à Lyon en soirée en clôture de la 34e journée de Ligue 1, ce qui lui permet d'effectuer un pas de plus vers le titre de champion de France, le club de la Principauté a un peu plus tôt reçu l'assurance d'empocher 8 millions d'euros supplémentaires sur le transfert d'Anthony Martial à la fin de l'été 2015 en direction de Manchester United.



Titularisé sur la gauche de l'attaque mancunienne sur la pelouse de Burnley lors de la 34e journée de championnat anglais, l'international français de 21 ans n'a mis que 21 minutes pour ouvrir le score. Il s'agit de son 4e but cette saison en Premier League, mais surtout du 25e pour les Red Devils, un total qui débloque l'un des trois bonus que Manchester doit payer à ses précédents clubs.



Football Leaks avait en effet révélé en 2016 que le transfert du natif de Massy, dans l'Essonne, de Monaco vers l'Angleterre s'élevait à 50 millions d'euros, auxquels s’ajouteraient trois fois 10 millions d'euros si trois objectifs étaient atteints. Le premier l'est : atteindre la barre des 25 réalisations. Sur les 10 millions perçus, Monaco en cédera deux à Lyon, le club formateur de Martial.



Le deuxième bonus sera débloqué si le joueur est sélectionné à 25 reprises en équipe de France (avec au moins 45 minutes de jeu) durant la durée de son contrat courant jusqu'en juin 2019. Martial a pour l'instant été sélectionné à 15 reprises. La dernière clause sera levée si l'ancien Monégasque intègre un jour les trois finalistes pour le Ballon d'Or.