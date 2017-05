PSG : la rumeur d'un retour de Leonardo reprend forme

publié le 10/05/2017 à 14:06

Près de quatre ans après son départ, la page ne semble toujours pas tournée. L'intéressé n'a repris aucune fonction officielle dans un autre club. Après des mois de tergiversations, le PSG, de son côté, a fini par nommer son ancien adjoint Olivier Létang au poste de directeur sportif principal. Intronisé en septembre, ce dernier a finalement démissionné en avril, laissant un nouveau trou béant dans l'organigramme parisien. Et si les pistes menant au Portugais Antero Henrique (ex-FC Porto) et à l'Espagnol Andrea Berta (Atlético de Madrid) ont récemment été évoquées avec insistance, l'homme qui pourrait être appelé pour redonner du souffle au projet parisien est donc Leonardo.



À chaque fois ou presque que le club parisien se retrouve confronté à une difficulté depuis juillet 2013 et sa démission forcée (après une suspension d'un an - finalement annulée - pour avoir bousculé un arbitre), le nom du Leonardo revient autour du Parc des Princes. La tentation Leonardo est réelle alors qu'il est l'homme qui a donné corps aux fantasmes qataris en attirant Carlo Ancelotti, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, Marco Verratti, Maxwell ou encore Javier Pastore. Ce dernier pourrait-il refaire rêver les supporters alors que les deux derniers mercatos n'ont guère convaincus Hatem Ben Arfa, Jesé, Grezgorz Krychowiak, notamment, ont échoué dans la capitale.

À en croire France Football, les dirigeants parisiens, à commencer par le président Nasser Al-Khelaïfi, seraient eux aussi frappés de nostalgie. L'hebdomadaire avance sur son site internet un "ticket" avec l'entraîneur italien Roberto Mancini, qui prendrait alors la place d'Unai Emery, un an seulement après l'arrivée de l'Espagnol à la place de Laurent Blanc. La probable perte du titre de champion de France au profit de Monaco et, surtout, l'humiliation de Barcelone en Ligue des champions, vont-elles pousser Doha à de nouvelles grandes manœuvres cet été ? Verratti, Maxwell et Thiago Silva auraient été sondés sur la question. Quoi qu'il arrive, que Leonardo revienne ou non, il semble clair que ce club ait besoin d'un directeur sportif qui pourra difficilement être les inexpérimentés Patrick Kluivert ou Youri Djorkaeff.