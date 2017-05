publié le 08/05/2017 à 15:20

Marca avait vu juste il y a un peu plus d'un mois déjà : Theo Hernandez, fils de l'ancien défenseur Jean-François Hernandez (Toulouse, Marseille, Atlético de Madrid...) et frère cadet de Lucas Hernandez, autre défenseur de l'Atlético, va s'engager avec le Real Madrid. Le joueur de 19 ans "a passé sans problème majeur l'examen médical complet et exhaustif", affirme le quotidien espagnol sur son site internet à l'avant-veille de la demi-finale retour de Ligue des champions entre les deux rivaux de la capitale espagnole.



Le Real aurait l'intention d'annoncer le transfert "après la finale de la Coupe du Roi que le Deportivo Alaves jouera contre le FC Barcelone le 27 mai", est-il précisé. Le latéral gauche de 19 ans, qui n'a connu que l'Espagne dans sa jeune carrière, a explosé au plus haut niveau cette saison dans le club basque, sous forme de prêt. Sous les ordres de Zinédine Zidane, comme lui natif de Marseille, Theo Hernandez sera la doublure du Brésilien Marcelo, qui n'a pas de remplaçant naturel en raison de la méforme persistante et le déclin du Portugais Fabio Coentrao.

International français avec les moins de 18 ans, moins de 19 et moins de 20, le joueur d'1,84 m est arrivé à l'Atlético à l'âge de 9 ans, après une année au Rayo Majadahonda, dans la banlieue nord-est de Madrid. Cette saison, le Deportivo Alaves occupe la 10e du championnat espagnol à deux journées de la fin.