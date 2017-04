Patrick Kluivert entouré des recrues Julian Draxler, Giovani Lo Celso et Gonçalo Guedes le 30 janvier 2017

publié le 17/04/2017 à 16:38

L'information est révélée dans les colonnes du journal L'Équipe lundi 17 avril. Nommé directeur sportif adjoint du Brésilien Leonardo en septembre 2012, Olivier Létang, 44 ans, a remis sa démission à sa direction il y a quelques jours. À moins d'un retournement de situation, son président Nasser Al-Khelaïfi le laissera libre à la fin de la saison.



Après le départ de Leonardo en juillet 2013, l'ancien joueur professionnel du Mans et de Reims, où il a débuté sa carrière de dirigeant en 2006, avait été promu en première ligne, tout en conservant le titre d'adjoint... de personne. Officiellement intronisé titulaire du poste l'été dernier, il avait parallèlement vu le Néerlandais Patrick Kluivert devenir son supérieur, en qualité de directeur du football.

Cette situation n'était visiblement plus de son goût. L'ancien attaquant du Barça et de l'Ajax s'est vu confier la mission de conduire les deux derniers mercatos. Sera-t-il le successeur de Létang ? Paradoxalement, c'est loin d'être évident. L'échec du recrutement de l'Espagnol Jesé ou l'absence de doublure à Edinson Cavani ne joue pas en sa faveur. Un départ dès la fin de saison est même évoqué.

Un Espagnol ou Djorkaeff ?

Paris se retrouverait alors face à un vide immense à combler entre le président et l'entraîneur Unai Emery. Ce dernier aimerait retrouver l'Espagnol Monchi, qu'il a côtoyé avec succès au FC Séville, mais son avenir semble se préciser du côté de l'AS Rome. Autre piste menant à un Ibérique proche d'Emery : Roberto Olabe, passé par la Real Sociedad au poste de directeur sportif.



Plus étonnant, le dernier nom évoqué est celui du Français Youri Djorkaeff - celui de l'Anglais Paul Mitchell, avancé par le passé, n'entrerait que dans le cadre d'une association avec l'Argentin Mauricio Pochettino, comme actuellement à Tottenham. Retraité des pelouses depuis 2006, le champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000 n'a pour seule expérience de dirigeant celle de président de l'UGA Décines, en DHR. Mais son passé de joueur de très haut niveau, passé par le PSG, Monaco ou l'Inter Milan, joue en sa faveur.