DÉCRYPTAGE - Le milieu de terrain n'a pas trouvé la porte de sortie tant attendue durant ce mercato hivernale 2017. Il sera donc Marseillais pour quatre mois supplémentaires. Mais pour jouer quel rôle ?

publié le 02/02/2017 à 18:05

L'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du FC Metz pour la 23e journée de Ligue 1 (vendredi 3 février, 20h45). En conférence de presse d'avant-match Rudi Garcia, l’entraîneur phocéen, a été interrogé sur Lassana Diarra. Le milieu international de 31 ans devait quitter l'OM durant le mercato hivernal pour se diriger vers un club capable de lui payer l'amende dix millions d'euros qu'il doit au Lokomotiv Moscou.



"Lass" est toujours à Marseille et l'ancien entraîneur de Lille ne semble pas lui réserver un traitement de faveur : "Il a besoin de se remettre en forme et sera traité comme un joueur comme un autre. Il a un problème musculaire, une petite contracture derrière la cuisse, mais il va reprendre bientôt". Diarra n'est pas dans le groupe convoqué pour le déplacement en Moselle.

Peut-il regagner sa place ?

Peu de club de Ligue 1 peuvent s'offrir le luxe de se passer d'un Lassana Diarra en pleine possession de ses moyens. Son expérience, son sens du jeu, sa qualité de passe, son anticipation et l'équilibre qu'il apporte à ses équipes les rendent meilleures. Pour l'instant le natif de Paris est blessé et a perdu sa place de titulaire. La faute à une situation qui l'empêchait d'être pleinement concentré sur l'aspect sportif de son métier.



Il va donc devoir se battre et faire ses preuves pour retrouver du temps de jeu. Une mission rendue compliquée par les (relatives) bonnes performances de Marseille et de William Vainqueur. L'ancien joueur de Rudi Garcia à l'AS Roma est un pilier dans le 4-3-3 Bleu et Blanc. Le 31 août 2016, c'est Garcia lui-même qui l'a fait venir au club (comme il l'avait fait à Rome) pour l’installer devant la défense olympienne. Lors du choc face à Lyon en 16e de finale de Coupe de France (2-1, mercredi 1er février), il a été considéré comme l'un des meilleurs joueurs.



Marseille ne jouant aucune compétition européenne, il ne lui reste que la Coupe de France pour animer ses milieux de semaine. En cas de retour de Diarra, il n'y aura pas suffisamment de minutes de jeu pour satisfaire les deux milieux axiaux marseillais.

Entre internationaux, on se comprend mieux ?

Oui mais voilà, comment se passer d'un Lassana Diarra retrouvé ? En quatre mois de compétition il y a bien un moment où l'ancien joueur de Chelsea et du Real Madrid retrouvera son niveau (ou au moins celui de la Ligue 1). Et pour l'épauler il pourra compter sur les arrivées simultanées de Patrice Évra et de Dimitri Payet. Deux joueurs qu'il a côtoyé en équipe de France, qu'il connait et qu'il apprécie.

Ces deux arrivées l'ont rassuré quant au projet sportif de l'Olympique de Marseille. L'entente qu'il a construit avec ces deux hommes pourrait jouer en sa faveur dans une future concurrence avec William Vainqueur. Ce dernier n'a jamais joué avec l'équipe de France A, ni avec Évra. Il a connu Payet en 2006-2007 sous les couleurs nantaises.



Si sportivement Lassana Diarra ne retrouve pas son importance de la saison 2015-2016 (25 titularisations), peut-il avoir un rôle de leader de vestiaire ? À l'instar de Patrice Évra, son expérience (117 matches joué en trois saisons à Madrid) est respectée dans le vestiaire. Contrairement à l'ancien capitaine de Manchester United (35 ans), il n'a pas l'instinct du meneur d'hommes.



S'il s'impose et en impose, ce sera sur le terrain. À moins qu'un club chinois ou du Golfe ne viennent le chercher avant la fin des mercatos étrangers (26 février). "Il n'y a que Lass et le président Eyraud pour répondre à cela", a conclu Rudi Garcia. Cette saison il a joué dix matches de championnat.