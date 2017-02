MINUTE PAR MINUTE - Le double tenant du titre parisien sera-t-il encore au rendez-vous des 8es en 2017 ? Réponse à partir de 21h, mercredi 1er février au Roazhon Park.

Crédit : ALAIN JOCARD / AFP L'Allemand Julian Draxler sous les couleurs du PSG en janvier 2017

par Gregory Fortune publié le 01/02/2017 à 20:09

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il n'en manque plus qu'un. Le PSG se rend à Rennes en clôture des 16es de finale de la Coupe de France 2016-2017, pour un remake du match de Ligue 1 du samedi 14 janvier dernier. Les hommes d'Unai Emery s'était imposés 1-0 grâce au premier but sous ses nouvelles couleurs de l'Allemand Julian Draxler. Ils n'ont plus connu la défaite depuis le 17 décembre.



S'il peut encore compter sur son champion du monde, le double tenant du titre doit se passer pour sa 7e rencontre de l'année civile de nombreux éléments. Kevin Trapp, Marco Verratti, Angel Di Maria, Thomas Meunier et Grzegorz Krychowiak sont forfaits sur blessure plus ou moins importante, Giovani Lo Celso n'est toujours pas dans le groupe



Côté breton, Christian Gourcuff a choisi de ménager son fils Yoann. 9e de Ligue 1 (Paris est 3e), Rennes a gagné un seul de ses huit derniers matches. C'était justement en Coupe de France, à Biarritz (Division d'Honneur, 0-6), en tout début d'année.

21h25 - Le PSG est gêné par le pressing très haut des rennais.



21h22 - Carton jaune pour le Rennais Cavaré, coupable d'une charge sur Rabiot. Le milieu parisien reste au sol de longues secondes avant de se relever.



21h20 - Semelle de Draxler sur Prcic, l'Allemand est rappelé à l'ordre par l'arbitre.



21h18 - Draxler percute côté gauche mais n'obtient pas la faute. Début de match sans véritable occasion de part et d'autres. 0-0. 18e.



21h14 - Sio s'échappe côté gauche mais Marquinhos l'empêche de pénétrer dans la surface parisienne. 0-0. 15e minute.



21h11 - Lucas obtient le premier corner de la rencontre. Ben Arfa le frappe mais ça ne donne rien.



21h09 - Première vraie alerte sur le but Renais. Rabiot percute, sert Maxwell, qui centre pour la tête de Lucas, pas assez appuyée. 0-0. 10e minute.



21h07 - Faute de Motta sur Saïd, bon coup franc pour Rennes à 28 m des buts d'Areola. Sio le frappe, ça passe juste au dessus. 0-0. 8e minute.



21h05 - Premier centre d'Aurier, c'est repoussé par la défense bretonne. 0-0. 6e minute.



21h02 - Les Parisiens évoluent tout en blanc, les Rennais dans leurs traditionnelles couleurs rouge et noire.



21h00 - C'est parti au Roazhon Park, les Rennais ont donné le coup d'envoi.



20h45 - Les matches de 18h ont donné lieu à des scénarios complètement fous.



20h27 - La dernière titularisation de Ben Arfa remonte au 7 janvier, déjà en Coupe de France, face à Bastia (7-0). L'ancien Niçois n'a plus marqué depuis le Trophée des Champions début août.



20h19 - Le 11 de départ de Rennes : Costil - Cavaré, Mendes, Gnagnon, Figueiredo - Hunou, Prcic, Chantôme, Diakhaby - Saïd, Sio.



20h12 - Le 11 de départ du PSG, avec Ben Arfa titulaire en pointe : Areola - Aurier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell - Nkunku, Thiago Motta, Rabiot - Lucas, Ben Arfa, Draxler.



20h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour vivre ce dernier 16e de finale de la Coupe de France.

Coupe de France : résultats et programme des 16es de finale

Mardi 31 janvier :

Sarreguemines (CFA2) - Niort (L2) : 0-3

Bordeaux (L1) - Dijon (L1) : 2-1

Le Poiré-sur-Vie (DH) - Strasbourg (L2) : 0-1

Lille (L1) - Nantes (L1) : 1-0

Quevilly (NAT) - Marseille Consolat (NAT) : 3-0

Châteauroux (NAT) - Lorient (L1) : 2-3 après prolongation

Bergerac (CFA) - Lens (L2) : 2-0

Marseille (L1) - Lyon (L1) : 2-1 après prolongation



Mercredi 1er février :

Fréjus Saint-Raphaël (CFA) - Prix-lès-Mézières (CFA 2) : 1-0

CA Bastia (NAT) - Nancy (L1) : 2-0

Les Herbiers (NAT) - Guingamp (L1) : 1-2 a.p. (1-1 fin du temps réglementaire)

FC Chambly (NAT) - Monaco (L1) : 4-5 a.p. (3-3 fin du temps réglementaire)

US Avranches (NAT) - Fleury 91 FC (CFA) : 1-0

Auxerre (L2) - Saint-Étienne (L1) : 3-0 a.p. (0-0 fin du temps réglementaire)

Angers (L1) - Caen (L1) : 3-1

21h00 : Rennes (L1) - PSG (L1)