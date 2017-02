VIDÉO - Atletico-Barça : les bijoux de Messi et Suarez face à Griezmann

Les deux buteurs de la MSN ont enterré les Matelassiers lors de la première période grâce à des buts exceptionnels.

Lionel Messi avec le Barca, le 19 octobre 2016

par Ryad Ouslimani publié le 01/02/2017 à 22:27

Ça devait être un choc au sommet entre un Atlético réputé difficile à jouer et un FC Barcelone qui marque le pas depuis quelques semaines. Mais les Madrilènes de Diego Simeone ne sont pas au mieux et leurs errements défensifs n'ont pas résisté au talent hors normes de Luis Suarez et Lionel Messi. Face à un Atletico qui a perdu de sa rigueur défensive cette saison en tentant de produire plus de jeu, c'est tout d'abord Suarez qui a allumé la mèche, dès le 7e minute.



L'Uruguayen a récupéré un ballon dans son camp et a entamé une accélération fatale à la défense adverse. Sa course et son dribble effaçaient 4 défenseurs avant d'arriver devant Moya, battu d'un génial extérieur du pied droit, aussi imprévisible qu'imparable. Hargneux, Luis Suarez montrait qu'il était aussi un footballeur talentueux et parmi la crème mondiale.

[VIDEO] Barcelone : Luis Suarez est monstrueux !https://t.co/gsNnLeDtuZ #ATMFCB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 1 février 2017

Mais à ce jeu de virtuose, le roi reste un petit argentin au sommet de son art. Lionel Messi ne pouvait rester muet et a lui aussi offert une orfèvrerie de son pied gauche magique. À la 33e minute, bénéficiant d'une balle en retrait à l'entrée de la surface adverse, "La Pulga" armait son pied gauche pour envoyer une balle du coup de pied dans les buts adverses, grâce à un poteau rentrant.

[VIDEO] Barcelone : Quel golazo signé Messi !https://t.co/nmPbR3K8RF #ATMFCB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 1 février 2017

Mais au retour des vestiaires, l'Atletico reprenait du poil de la bête et arrivait à réduire l'écart grâce à l'adresse désormais légendaire de son français Antoine Griezmann de la tête.