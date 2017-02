MINUTE PAR MINUTE - Première demi-finale de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, mercredi 1er février (20h).

Crédit : Apa Images/SIPA L'attaquant de l'AS Rome Mohamed Salah avec l'Égypte en janvier 2017

par Gregory Fortune publié le 01/02/2017 à 19:00

Finaliste malheureux en 2013 face au Nigeria, le Burkina Faso défie l'Égypte, nation la plus titrée de l'histoire de la CAN mais absente des trois dernières éditions, lors de la première demi-finale à Libreville. En quarts, les Burkinabés du sélectionneur portugais Paulo Duarte ont sorti la Tunisie (2-0). Depuis leur surprenant parcours de 2013, les "Étalons" ont gagné en expérience, avec toujours l'ossature composée par le défenseur Koné, le milieu et capitaine Kaboré, les frères Traoré à l'animation et le buteur Bancé.



De leur côté, les "Pharaons", septuples vainqueurs de l'épreuve dont trois fois de suite entre 2006 et 2010, sont venus à bout du Maroc au tour précédent (1-0). Ils n'ont toujours pas encaissé le moindre but depuis le début de l'épreuve, grâce notamment à leur vétéran El-Hadary (44 ans) dans les cages. A contrario, les hommes de l'Argentin Hector Cuper ne marquent pas beaucoup non plus (trois en quatre matches).



L'autre demi-finale mettra aux prises jeudi 2 février le Cameroun, tombeur du Sénégal en quart (0-0 a.p., 5-4 t.a.b.), et le Ghana des frères Ayew, vainqueur de la RD Congo (2-1) et présent pour la sixième fois de suite dans le dernier carré de la CAN.