Dépossédé de la place de leader à la différence de buts par Monaco après un match nul et vierge à domicile face au dernier, Metz, Nice à l'occasion de la reprendre provisoirement vendredi 20 janvier. Les Aiglons se rendent à Bastia en ouverture de la 21ème journée de Ligue 1 (20h45). S'ils partent favoris sur le papier face au 17ème, les hommes de Lucien Favre doivent faire face à une kyrielle d'absents.



Younès Belhanda est toujours immobilisé par sa fracture à un orteil, Paul Baysse de nouveau sur la touche après un choc avec son partenaire Dante, Ricardo Pereira indisponible six semaines à cause d'une entorse au genou gauche. Manquent également à l'appel Valentin Eysseric (entorse au genou) en reprise, tout comme le gardien Yoan Cardinale (ischios), Jean-Michaël Seri (CAN), Maxime Le Marchand (adducteur) et Olivier Boscagli (lésion musculaire).

À Bastia, Nice devra aussi faire sans ses supporters, interdits de déplacement "à cause d'importants risques de troubles à l'ordre public", a expliqué le ministère de l'Intérieur. Seule satisfaction, Mario Balotelli est de retour après avoir purgé ses deux matches de suspension à la suite de son exclusion à Bordeaux fin décembre. L'Italien ouvrira-t-il son compteur buts à l'extérieur, lui qui a frappé 8 fois mais toujours à domicile ? Nice en aurait grandement besoin.

Nouveau carton monégasque ?

Nouveau leader grâce à une nouvelle démonstration, à Marseille (1-4), Monaco pourrait encore signer un carton dimanche 22 janvier (15h). L'ASM se dresse devant l'avant-dernier, Lorient, qui reste toutefois sur deux succès, en Coupe de France contre Nice (2-1) puis en championnat face à Guingamp (3-1). Quelques heures plus tard (21h), l'Olympique Lyonnais (4e) accueillera l'Olympique de Marseille (6e) dans un choc entre clubs qui retrouvent de l'ambition ces dernières semaines. Première recrue de l'ère McCourt, Morgan Sanson devrait jouer, à l'inverse de Memphis Depay côté lyonnais.





Le renfort parisien de cet hiver, l'Allemand Julian Draxler, s'est pour sa part déjà illustré en signant le but de la victoire à Rennes (0-1). Le PSG (3ème à trois longueurs de Monaco et Nice) retourne dans l'ouest de la France samedi 21 janvier (17h) pour se frotter à un FC Nantes métamorphosé depuis l'arrivée du Portugais Sergie Connceiçao sur le banc. Les Canaris (11èmes) restent sur quatre victoires de rang en Ligue 1, soit une de plus que lors des 16 premières journées.



Autre rencontre à suivre de près, le "Celtico" entre deux formations bretonnes du haut de tableau, Guingamp (5ème) et Rennes (7ème). Dans le même temps, Bordeaux (10e) tentera de renouer avec le succès en championnat face à une équipe de Toulouse (9e) elle aussi à l'arrêt. Les Girondins n'ont plus gagné depuis fin novembre (trois nuls, trois défaites). Le TFC reste sur quatre revers et un nul toutes compétitions confondues.

L1-20e journée : programme et classement

Vendredi 20 janvier :



20h45 : Bastia - Nice



Samedi 21 janvier :

17h00 : Nantes - PSG

20h00 : Lille - Dijon

Metz - Montpellier

Caen - Nancy

Bordeaux - Toulouse

Guiguamp - Rennes



Dimanche 22 novembre :

15h00 : Monaco - Lorient

17h00 : Saint-Étienne - Angers

20h45 : Lyon - Marseille