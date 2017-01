Mercato : Payet, Amavi, Hernandez... Qui à l'OM après Sanson ?

LE JOURNAL DU MERCATO - L'Olympique de Marseille cherche un arrière gauche en plus de la finalisation du dossier Payet. Le point sur le mercato olympien.

20/01/2017

Le mercato hivernal de l'Olympique de Marseille ne va pas se résumer à la seule venue de Morgan Sanson. À 12 jours de la fin du mercato, la piste prioritaire reste un latéral gauche. Henri Bedimo est le seul spécialiste du poste de l’effectif de Rudi Garcia.



Plusieurs noms circulent dans les couloirs de la Commanderie, le centre d’entraînement de Marseille. À commencer par Jordan Amavi aujourd'hui joueur d'Aston Villa (D2 Anglaise). Les dirigeants marseillais étaient prêts à formuler une grosse offre pour l'ancien Niçois. Aston Villa réclame 30 millions d'euros pour laisser Amavi partir.



Une demande qui n'a pas freiné Jacques-Henry Eyraud, le président olympien. Seul problème mais il est de taille : le joueur de 22 ans ne veut pas rejoindre Marseille. Blessé l'an dernier, il souhaite rester dans la ville de Birmingham pour y finir la saison.

Theo Hernandez et Jetro Willems en plan B ?

Theo Hernandez pourrait revenir sur ses terres de... naissance. Joueur d'Alavès, il appartient au même club qu'Antoine Griezmann, l'Atlético Madrid. Il est international espoir français et est formé au poste d'arrière central, il évolue sur le côté gauche avec succès depuis le début de la saison.



Il est titulaire chez le douzième de Liga et a récemment prolongé son contrat avec le club madrilène jusqu'en 2021. Marseille ne semble pas avoir formulé d'offre concrète pour Hernandez mais le profil du Franco-espagnol entre parfaitement dans les critères de recrutement de l'OM.



La troisième possibilité à ce poste est Jetro Willems. Ce Néerlandais est un exemple de précocité puisqu'il a démarré sa carrière professionnelle à 16 ans avant d'être transféré au PSV Eindhoven un an plus tard. Champion d'Europe - 17 ans avec Rekik et Depay, il est le plus jeune joueur à avoir participé à un Championnat d'Europe de football, il avait 18 ans.



Très porté vers l'offensive, il est un formidable contre-attaquant. Le joueur de 22 ans a terminé sa saison 2014-2015 avec 13 passes décisives, un nombre énorme pour un défenseur gauche. Ce profil offensif devrait coller au style de jeu de Rudi Garcia mais attention a ses manquements défensifs répétés. Il appartient au PSV Eindhoven avec qui il vient de prolonger son contrat d'un an. Son prix est fixé à 10 millions d'euros.

West Hal attend les 40 millions d'euros de Marseille

L'avenir de Dimitri Payet semble être entre les mains des dirigeants marseillais. C'est Slaven Bilic, son (ancien ?) entraîneur à West Ham qui l'a annoncé ce jeudi 19 novembre en conférence de presse. "La balle est dans le camp de Marseille. Ce sont eux qui ont exprimé les premiers leur intérêt pour Payet. Maintenant c'est à eux d'agir".



À savoir aligner le prix fixé par les dirigeants londoniens : 40 millions d'euros. En Angleterre, même si le départ de l'international français de 29 ans semble acté, on ne s'interdit pas d'imaginer Payet rester six mois supplémentaires. Peut-être une manière de faire monter les enchères. "Le départ de Payet n'est pas inévitable", a ajouté Bilic.



Recruté par West Ham à Marseille pour 15 millions d'euros, les Anglais en réclament cette fois-ci presque trois fois plus. Slaven Bilic a assuré ne pas vouloir brader son joueur. Ne reste plus qu'a Jacques-Henri Eyraud de faire l'effort financier pour faire revenir Payet à Marseille.