LE JOURNAL DU MERCATO - L'AS Monaco a reçu une grosse offre de Manchester United pour son ailier portugais. Les départs de Clément Grenier (OL) et de Mamadou Sakho (Liverpool) se précisent.

Crédit : Franck PENNANT / AFP Bernardo Silva sous les couleurs de Monaco en août 2016

par Luca Dangréaux publié le 20/01/2017 à 11:01

Bernado Silva pourrait-il quitter le Rocher dès cet hiver ? Ses prestations depuis plusieurs mois en Ligue 1, avec Monaco, n'ont échappé à personne et le jeune ailier portugais attire des offres difficilement refusables. Selon The Sun, Manchester United et José Mourihno ont formulé une proposition de 80 millions d'euros pour essayer d'enrôler le gaucher.



Auteur de quatre buts et quatre passes décisives en Ligue 1, le joueur de 22 ans pourrait donc ne pas y finir la saison. Déjà présent sur le dossier Antoine Griezmann, José Mourinho semble avoir fait de Silva une priorité. Toujours selon le média anglais, le club du nord de l'Angleterre doit faire avec une forte concurrence. Le Real Madrid s'est également positionné sur l'ancien joueur du Benfica Lisbonne que Monaco avait recruté pour 15,75 millions d'euros en janvier 2015.

Liverpool refuse une offre pour Sakho, Grenier vers l'Espagne ?

Mamadou Sakho ne joue plus avec Liverpool mais cela ne fait pas du Français un joueur bradé. Le club anglais veut empocher une belle somme du départ de son défenseur gaucher et ne compte pas le lâcher pour moins de 23 millions d'euros. Southampton, club entraîné par l'ancien coach de Lille, Lyon et Nice, Claude Puel, a formulé une offre jugée insuffisante et refusée par Liverpool. Swansea et Crystal Palace seraient également sur les rangs. Recruté 19 millions d'euros au Paris Saint-Germain en 2013, le Français souhaite rester en Premier League.



Un autre international français en manque de temps de jeu voit son avenir s'éclaircir. Il s'agit de Clément Grenier, meneur de jeu de Lyon. Remplaçant dans le Rhône depuis ses graves blessures de l'année 2015 et les arrivées de Sergi Darder et Mathieu Valbuena, le joueur de 26 ans pourrait rebondir à Valence.



Le club Che, en difficulté dans son championnat (17ème à quatre points de la zone de relégation) a approché Jean-Michel Aulas. Aucune offre n'a été formulé mais un départ arrangerait les deux parties. Grenier n'a participé qu'a quatre matches de Ligue 1 cette saison et son salaire (300.000 euros par mois) est une dépense dont Aulas aimerait se débarrasser.