LE CHIFFRE DU JOUR - Le club "Merengue" a reculé à la troisième place du classement, perdant son leadership pour la première fois depuis 11 ans.

Crédit : Wikimedia Commons / RTLnet Les trois premiers clubs du palmarès dépassent chacun les 600 millions d'euros de revenus, une première historique.

par Camille Kaelblen , Avec AFP publié le 19/01/2017 à 19:05

Manchester United n'a certes pas brillé en Championnat d'Angleterre mais ses finances, elles, restent au beau fixe. Selon une étude annuelle du cabinet Deloitte publiée jeudi 19 janvier, le club est redevenu le plus riche du monde lors de la dernière saison.



La formation anglaise cumule ainsi 689 millions d'euros sur la saison 2015-2016 et détrône le Real Madrid, qui perd son leadership pour la première fois depuis 11 ans en affichant des revenus de 620,1 millions d'euros. Les "Merengue" se voient même devancés d'une courte tête par leur meilleur ennemi, le FC Barcelone, qui arrive en deuxième position avec 620,2 millions d'euros de revenus. Les trois clubs qui forment le trio de tête ont tout dépassé la barre des 600 millions d'euros de revenus, une première historique.



À la quatrième place du classement, le Bayern Munich affiche 591 millions d'euros de revenus et gagne ainsi une place dans le classement par rapport à l'année précédente. Manchester City arrive quant à lui 5e (524,9 millions d'euros) et le Paris Saint-Germain, 4e la saison passée, recule à la 6e place (520,9 millions d'euros).



Au total, les vingt clubs les plus riches du monde ont totalisé 7,4 milliards d'euros de revenus la saison dernière, contre 6,6 milliards lors de l'exercice précédent, soit une hausse de 12%.

Classement des clubs les plus riches pour la saison 2015/16

1. Manchester United (ENG) 689 M EUR (+2)

2. FC Barcelone (ESP) 620,2 (=)

3. Real Madrid (ESP) 620,1 (-2)

4. Bayern Munich (GER) 591 (+1)

5. Manchester City (ENG) 524,9 (+1)

6. Paris Saint-Germain (FRA) 520,9 (-2)

7. Arsenal (ENG) 468,5 (=)

8. Chelsea (ENG) 447,4 (=)

9. Liverpool (ENG) 403,8 (=)

10. Juventus (ITA) 341,1 (=)

......

20. Leicester (ENG) 172,1 (NC)