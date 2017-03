publié le 23/03/2017 à 13:50

Trois minutes en fin de match à Lorient. Voici le maigre temps de jeu accordé à Ben Arfa en trois matches avec le PSG depuis le jour de ses 30 ans, le 7 mars, à la veille du 8e de finale retour cauchemardesque de Ligue des champions à Barcelone. Ce soir-là, Emery lui avait préféré Di Maria, Aurier et, plus surprenant, Krychowiak au moment d'effectuer ses changements. Face à Lyon, Matuidi, Motta et Lucas ont suppléé Draxler, Verratti et Pastore, "HBA" cirant encore le banc du début à la fin.



Si l'entraîneur basque de Paris l'a réintégré au groupe en octobre après trois semaines de fortes turbulences, il ne lui a offert depuis que quatre titularisations sur la scène française. En clair, Emery ne compte pas sur lui, d'autant moins depuis les arrivées de Draxler, Guedes ou encore Lo Celso en janvier. Et selon Le Parisien de jeudi 23 mars, une séparation en fin de saison semble l'hypothèse la plus probable si le successeur de Blanc effectue bien une deuxième saison dans la capitale.

Très proche du FC Séville avant de finalement opter pour le PSG l'été dernier à l'issue de sa meilleure saison en club, avec Nice, le natif de Clamart, en région parisienne, garderait la cote auprès de nombreuses écuries en dépit de cet exercice 2016-2017 décevant. Lui se voit jouer encore quelques années, jusqu'à 35 ans. Son comportement irréprochable face à l'adversité et ses qualités techniques devraient lui permettre de rebondir, en France, en Espagne ou en Angleterre.

La Roma demande 40 millions d'euros pour Manolas

Par ailleurs, le PSG pourrait être tenté de se positionner sur un défenseur central de 25 ans l'été prochain, le Grec Kostas Manolas. Auteur d'une troisième saison pleine avec l'AS Rome, le joueur d'1,79 m plaît en tout cas à denombreuses formzations partout en Europe, croit savoir la Gazzetta Dello Sport. Sa valeur est estimée à 40 millions d'euros.