publié le 18/06/2017 à 17:48

Cristiano Ronadlo versus Real Madrid : épisode 2. Après avoir annoncé sa volonté de quitter le récent champion d'Europe, le Portugais aurait ciblé son prochain point de chute, si point de chute il y a. Selon Sky Sport Italia et son journaliste Gianluca Di Marzio, il souhaiterait à nouveau fouler la pelouse d'Old Trafford et y retrouver son ancien entraîneur (et compatriote) José Mourinho, à Manchester United. En concurrence avec le Paris Saint-Germain, le club anglais aurait donc les faveurs de la star portugaise.



Ce mardi 13 juin, le parquet de Madrid a annoncé avoir déposé plainte contre le joueur pour quatre délits présumés contre le Trésor public, correspondant aux exercices fiscaux compris entre 2011 et 2014. Selon la justice, le quadruple Ballon d'Or France Football "a profité d'une structure créée en 2010 pour dissimuler au fisc les revenus générés en Espagne par les droits à l'image."

Des ennuis judiciaires qui agaceraient Cristiano Ronaldo et qui en précipiteraient le départ de la capitale espagnole. En 2009, il était passé d'un club à l'autre pour 94 millions d'euros, le record de l'époque. S'il venait à effectuer le chemin inverse et ainsi retourner en Premier League, il pourrait à nouveau devenir le joueur le plus cher de l'histoire. La barre est encore un peu plus haut qu'en 2009 : Pogba a été vendu, l'été dernier, pour 105 millions d'euros vers... Manchester United.