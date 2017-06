Mercato : 75% des Français pensent que Monaco doit conserver Mbappé

publié le 18/06/2017 à 08:00

Les mercatos se suivent mais ne se ressemblent pas. Cinq ans en arrière, la Ligue 1 était contrainte de se séparer de ses meilleurs éléments pour des sommes difficilement refusables. Cette vérité demeure, mais les clubs de l'élite française sont aujourd'hui des acheteurs en puissance.



L'Olympique de Marseille et son "Champions Project", l'Olympique Lyonnais et son effectif à repenser, le Paris Saint-Germain et ses fonds sans fin, Lille OSC et Marcelo Bielsa... Le championnat de France pourrait découvrir une flopée de nouveaux joueurs le 5 août prochain, date de la première journée de la saison 2017-2018.



Selon les Français, la L1 doit conserver son plus grand potentiel : Kylian Mbappé. De Madrid à Paris, plusieurs grands clubs européens souhaitent attirer l’international français de 18 ans, auteur d'une deuxième partie de saison 2016-2017 bluffante avec l'AS Monaco (18 matches, 14 buts, 3 passes décisives en L1). Trois amateurs de football sur quatre pensent que le club du Rocher doit "tout faire" pour conserver l'enfant de Bondy.



L'institut Odoxa a réalisé le sondage les mercredi 14 et jeudi 15 juin 2017. 1.002 personnes, toutes majeures, ont été interrogées via internet. Parmi ce panel, 352 sont des amateurs de football.

Verratti et Lacazette divisent les avis

Au lendemain du troisième et dernier match international de l'été 2017 (France-Angleterre, 3-2), Kylian Mbappé a rencontré, avec sa famille et ses conseillers, le vice-président de son club, Vadim Vasyliev. L'enjeu était de déterminer le futur proche du jeune talent. Va-t-il prolonger le contrat qui le lie avec son club ? Ou les dirigeants des champions de France vont-ils céder à une offre de transfert record ?



Selon 75% des amateurs de football interrogés, Monaco doit tout faire pour conserver son attaquant. Les résultats sont autrement moins unanimes pour les autres joueurs du panel. Alexandre Lacazette et Marco Verratti, joueurs de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain, peuvent être vendus pour respectivement 47 et 48% des sondés. Javier Pastore, autre milieu de terrain du PSG, est le seule joueur du panel dont la vente est majoritaire (55%).

3 amateurs de football sur 4 veulent que Monaco garde Mbappé une saison supplémentaire au moins.

Des clubs de Ligue 1 plus forts que la saison dernière ?

Hormis Bernardo Silva, parti de Monaco pour Manchester City, aucun talent du championnat de France n'a, pour l'instant, quitté l'Hexagone. Les investisseurs américains (OM), qataris (PSG), russise (ASM), hispano-luxembourgeois (Losc) et français (OL, Nice) semblent prêts à injecter des sommes importantes pour garnir leur effectif, et donc la Ligue 1.



Les 20 clubs de L1 auront des effectifs globalement plus forts pour 57% des amateurs de football. Ce dimanche 18 juin, Gianni Imbula serait pisté par l'OGC Nice, Mandanda par le Losc et Bertrand Traoré par Lyon. Des venues qui, en effet, pourraient embellir le championnat national.

Plus de la moitié des sondés pensent que le niveau de la Ligue 1 sera supérieur en 2017-2018.

Le mercato ne passionne pas les Français

La période de mercato est ouverte depuis le 9 juin et s'étire jusqu'au 31 août prochain, à minuit. Trois petits mois de tractations, de négociations, de rumeurs et de pression qui n'intéressent que très peu les Français. Ils sont 77% à avouer que les transferts de joueurs ne les captivent pas. Ils sont même plus de la moitié à apporter une réponse catégorique, "non pas du tout".



La tendance est naturellement tout autre chez les amateurs de football. Souvent supporters d'un club de Ligue 1, ces derniers suivent le mercato avec un tout autre intérêt, cherchant à savoir qui va arriver dans son équipe, ou qui va la quitter. Ainsi six interrogés sur dix ont témoigné leur curiosité envers le mercato de football.

77% des Français ne sont pas intéressés par les rumeurs de transfert en période de mercato.

Légère confiance face aux rumeurs

La période de mercato est particulièrement propice à toutes sortes de rumeurs. Les médias français et internationaux cherchent à dénicher la nouvelle avant leurs concurrents. Les appels téléphoniques sont nombreux entre journalistes et agents de joueurs et les on-dits qui en découlent ne sont pas toujours pris au sérieux. Une légère majorité (54%) des amateurs de football croit aux rumeurs de transfert.

Plus de la moitié des amateurs de football ont tendance à croire les rumeurs de mercato.