Ligue 1 : Lille interdit de recrutement par la DNCG

et AFP

publié le 12/12/2017 à 22:24

Une tuile de plus pour le LOSC. Après le début de saison catastrophique en Ligue 1 cette saison (18ème au classement) et le limogeage tout en douleur du coach argentin Marcelo Bielsa, le club lillois vient d'être sanctionné par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Le LOSC est désormais sous le coup d'un "interdiction de recrutement".





Le "relevé de décisions" du mardi 12 décembre de la DNCG publié sur le site de la LFP est lapidaire : "LOSC : interdiction de recruter". Cela laisse à penser que la situation financière du club est entrée dans la zone orange, synonyme d'alerte. Seuls les clubs reçoivent, de la part de l'instance de contrôle de la santé financière des clubs, l'intégralité de sa décision, qu'ils peuvent choisir de rendre publique ou non.

Une durée encore inconnue

Les dirigeants du club lillois n'ont donc pas convaincu les membres de la DNCG à Paris, qui auraient pu opter pour une décision moins contraignante comme le simple encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. La sanction, dont on ignore la durée, s'applique avec effet immédiat et notamment sur le prochain mercato, celui d'hiver, qui débutera en France le 1er janvier.



Le club avait mis la main au portefeuille en investissant 70 millions d'euros sur le marché des transferts cet été, somme record pour le LOSC. Une dépense voulue par le nouveau propriétaire, Gérard Lopez. La nouvelle direction avait effectué un recrutement ambitieux avec un projet bâti autour de l'ancien coach de l'OM et de l'Argentine Marcelo Bielsa. Depuis plusieurs mois, certains médias s'interrogent cependant sur l'origine des fonds ayant permis à Gérard Lopez de racheter le club en janvier et le plan de financement de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois.