Pour la deuxième année de suite, les dix rencontres de la 19e journée de Ligue 1, qui marque la mi-saison, se disputent en même temps, mercredi 20 décembre (20h50). Le championnat reviendra ensuite après les fêtes et les 32es de finale de Coupe de France, le week-end du 13 janvier.



Leader avec neuf longueurs d'avance sur Monaco et Lyon, le PSG, déjà honorifiquement sacré champion d'automne, reçoit Caen (10e) au Parc des Princes. Face à des Normands qui n'ont plus gagné depuis cinq rencontres, Edinson Cavani à l'occasion d'égaler voire de dépasser le record de buts sous le maillot parisien de Zlatan Ibrahimovic (154 contre 156).

Dans la lutte à trois pour la 2e place, seul Lyon se déplace, à Toulouse (17e). Sur leur pelouse, Monaco se mesure à Rennes (7e) et Marseille à Troyes (14e). Nantes (5e) se rend à Amiens (13e), Nice (6e) à Lille (18e), une semaine après la qualification des Aiglons dans le Nord pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

Les deux monuments du foot français en pleine crise, Saint-Étienne (16e) et Bordeaux (15e) n'auront pas la tache aisée contre deux clubs de milieu de tableau, Guingamp (12e) en Bretagne et Montpellier (11e) en Gironde. Relégable, Angers (19e) accueille Dijon (9e) tandis que le dernier, Metz, reçoit son voisin strasbourgeois (8e).

Le film de la soirée :

20h05 - Nice ne pourra pas compter sur Mario Balotelli, suspendu, à Lille.



20h02 - Kylian Mbappé souffle ses 19 bougies en ce mercredi 20 décembre.



19h59 - Monaco débutera son match face à Rennes avec Subasic, Kongolo, Glik, Jemerson, Sidibé, Fabinho, Moutinho, Lopes, Lemar, Baldé et Falcao. Côté rennais, Gourcuff est sur le banc.



19h56 - Le 11 de départ de l'OM face à Troyes est connu : Mandanda - Sakai, Rolando, Rami, Amavi - Gustavo, Lopez - Thauvin, Payet (cap.), Njie - Germain.



19h53 - La compo du PSG contre Caen : Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva (cap.), Berchiche - Pastore, Thiago Motta, Lo Celso - Mbappé, Cavani, Neymar.



19h50 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à toutes pour suivre cette 19e journée de la saison 2017-2018 de Ligue 1.

Ligue 1-19e journée : programme et classement

Mercredi 20 décembre (20h50) :



Toulouse - Lyon

Amiens - Nantes

Angers - Dijon

Bordeaux - Montpellier

Guingamp - Saint-Etienne

Lille - Nice

Marseille - Troyes

Metz - Strasbourg

Monaco - Rennes

PSG - Caen