publié le 12/12/2017 à 15:09

Éliminé de toutes compétitions européennes, Monaco pourra-t-il retenir six mois de plus l'un des derniers cadres de la saison passée resté cet été ?



Objet d'une surenchère entre Liverpool et Arsenal à la toute fin du dernier mercato, Thomas Lemar serait toujours dans le viseur du 4e et du 5e du championnat d'Angleterre, indique L'Équipe mardi 12 décembre. Le quotidien sportif français ajoute un nouveau prétendant : Chelsea (3e).

En juillet et août, le club de la Principauté avait repoussé une première offre des Gunners de l'ordre de 50 millions d'euros, une des Reds avoisinant les 80 millions et encore une du club d'Arsène Wenger de près de 100 millions.

Ce dernier repassera à l'offensive à partir du 1er janvier en cas de départ d'Alexis Sanchez. Liverpool, de son côté, a listé le milieu gauche de 22 ans comme principal successeur de Philippe Coutinho.

Acheté 4 millions d'euros par Monaco

Aligné à trois reprises lors du parcours chaotique de l'ASM en Ligue des champions, Lemar ne peut plus disputer de coupes d'Europe cette saison avec un autre club. Mais il ne serait pas le premier à vouloir jouer les premiers rôles dans le championnat le plus dense du monde, devant des stades pleins chaque week-end.



De son côté, Monaco réaliserait une nouvelle plus-value énorme : le natif de Baie-Mahaut, en Guadeloupe, a été acheté 4 millions d'euros à Caen en 2015.