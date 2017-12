publié le 11/12/2017 à 12:45

Incapables de terminer premier de leurs groupes respectifs lors de la phase de poules, Lyon, Marseille et Nice se sont exposés à un tirage au sort délicat en 16es de finale de l'Europa League. Trois épouvantails figurent sur la route des trois clubs français encore en lice : l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, finaliste de la Ligue des champions en 2014 et 2016, Arsenal, seul club anglais encore en lice, et le Milan AC, à la recherche de son glorieux passé européen.



Les autres adversaires potentiels de l'OL, l'OM et l'OGCN sont le CSKA Moscou, le Red Bull Leipzig, le Sporting Portugal (reversés de la Ligue des champions), Villareal, le Dynamo Kiev, le Sporting Braga, l'Atalanta Bergame (sauf pour Lyon), la Lazio de Rome (sauf pour Nice), le Red Bull Salzbourg (sauf pour Marseille), le Lokomotiv Moscou, le Viktoria Plzen, l'Athletic Bilbao et le Zénith Saint-Pétersbourg (1ers de leur groupe).

Les matches aller auront lieu le jeudi 15 février 2018, les matches retour le jeudi 22 février. La finale aura lieu à Lyon le mercredi 16 mai.

Le tirage en direct :

13h17 - L'Atlético de Madrid ne jouera ni contre l'OM ni contre l'OL mais contre Copenhague.



13h15 - Nice sera opposé au Lokomotiv Moscou avec match aller à l'Allianz Riviera et match retour en Russie.



13h14 - Éric Abidal est le préposé à ce tirage. Première affiche : Borussia Dortmund-Atalanta Bergame.



13h12 - Comme en Ligue des champions lors des 8es, une équipe ne peut rencontrer une équipe d'un même pays ni d'in même groupe. Pour des raisons géopolitiques, un club russe ne pourra affronter un club ukrainien.



13h05 - Début de la cérémonie, le tirage débutera après le rappel de la procédure et quelques images de la phase de groupes.

Début du tirage au sort dans quelques instants ! @EuropaLeague pic.twitter.com/ttqMfpK5gx — Olympique Lyonnais (@OL) 11 décembre 2017

12h58 - Lyon a terminé 2e de son groupe derrière l'Atalanta Bergame et devant Everton et l'Apollon Limassol, l'OM a été devancé par le Red Bull Salzbourg et fait mieux que Konyaspor et Guimaraes, Nice n'a pas rivalisé avec la Lazio de Rome mais pris le dessus sur Waregem et Arnhem.



12h52 - En Ligue des champions, le PSG est fixé sur son sort...

12h45 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce tirage au sort.