Griezmann écarte Benzema de son top 5 des joueurs français en 2017

Antoine Griezmann (et Diego Godin) à la lutte avec Karim Benzema en avril 2017

publié le 20/12/2017 à 19:48

Les deux hommes ne se recroiseront a priori pas sur une pelouse avant le week-end du 8 avril lors du match retour de championnat d'Espagne entre le Real et l'Atlético de Madrid. La chance qu'ils se croisent à Clairefontaine, fin mars pour le rassemblement de l'équipe de France, elle, semble nulle, de même qu'un coup de fil du premier au second pour en parler. Karim Benzema, pourtant vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions, ne figure pas dans le top 5 des joueurs français pour l'année civile 2017.



C'est ce que croit savoir le scan sport, mini-site intégré à celui du Figaro, mercredi 20 décembre, soit une semaine avant la publication du classement final par le magazine France Football. Lauréat l'an dernier, "Grizou" a placé en haut de sa liste le Monégasque Thomas Lemar, l'un des grands artisans de l'exceptionnelle saison 2016-2017 de l'ASM avec les Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Djibril Sidibé, Fabinho, Radamel Falcao ou Kylian Mbappé.

Benzema tout de même sur le podium

Écarté par Griezmann, son ancien partenaire en Bleu avec qui il avait une "affinité sur le terrain", Benzema figurerait cependant sur le podium de France Football. L'attaquant du Real, auteur de 11 buts en championnat et 5 en Ligue des champions la saison passée, 2 dans chaque compétition depuis août, a remporté le titre de joueur français de l'année en 2011, 2012 et 2014. Il vient de terminer 25e du dernier classement du Ballon d'Or, derrière Griezmann (18e), Kanté (8r) et Mbappé (7e) côté Français.