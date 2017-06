VIDÉO - Ben Arfa surprend encore et donne rendez-vous en juillet

publié le 06/06/2017 à 17:56

Comme à chaque fois qu'il s'est prêté à l'exercice depuis le début de ses mésaventures avec le Paris Saint-Germain à la fin de l'été dernier, les images ont été reprises en boucle sur les réseaux sociaux, commentées à travers des dizaines de messages, rarement à son avantage. Hatem Ben Arfa a posté mardi 6 juin sur son compte Instagram une nouvelle vidéo s'ajoutant à la collection de ses publications portant le mot-clef #laforcedudestin.



Sur fond de rap américain, le joueur offensif de 30 ans y apparaît successivement prostrée sur une plage, short et débardeur jaune, regard sombre, puis alternant des exercices à vitesse rapide sur le sable, pas chassés, montées de cuisses. Il termine par une course vers l'avant, joues gonflées, passe derrière la caméra et revient adresser ces quelques mots : "Rendez-vous au mois de juillet".

#laforcedudestin Une publication partagée par Hatem Ben Arfa (@hatembenarfaofficiel) le 6 Juin 2017 à 1h09 PDT

Au PSG ou dans un autre club, "HBA" laisse planer le doute. S'il fait toujours officiellement partie de l'effectif parisien, la seconde hypothèse tient fortement la corde puisque l'entraîneur espagnol Unai Emery ne lui a jamais accordé totalement sa confiance. En championnat, celui qui avait repris le fil de sa carrière avec Nice en 2015-2016 n'a été titularisé qu'à cinq reprises et n'a marqué aucun but. Il n'a plus porté le maillot parisien depuis le 5 avril, en Coupe de France.