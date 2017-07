Mercato PSG : une offre de 135 millions d'euros pour Mbappé ?

publié le 06/07/2017 à 12:44

Kylian Mbappé deviendra-t-il devenir le joueur le plus cher de l'histoire du football ? C'est pourrait être le cas, et ce si le Paris Saint-Germain casse sa tirelire. Après des premiers contacts, les dirigeants parisiens vont bel et bien passer concrètement à l'action pour tenter de déloger le jeune attaquant de Monaco, croit savoir Le Parisien.



Une offre autour de 135 millions d'euros serait prête à partir en Principauté, ce qui ferait de l'attaquant de 18 ans le joueur le plus cher de l'histoire. Pas insensible à l'intérêt du PSG, le prodige serait toutefois enclin à passer une saison de plus en rouge et blanc. Et l'ASM ne se laissera pas forcément amadouer par une telle somme, voire une autre de plus grande ampleur.