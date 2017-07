publié le 21/07/2017 à 09:36

Les rumeurs courent depuis des mois mais il n'y a toujours aucune certitude. Du côté des médias catalans, le doute semble toutefois se disperser. Depuis jeudi 20 juillet, vers 23 heures, la radio Catalunya est pratiquement convaincue : le transfert de Neymar au PSG serait fait "à 95%", rapporte L'Équipe. Les journalistes espagnols avancent également un salaire annuel de 40 millions d'euros et une prime "beaucoup plus élevée que les 40 millions d'euros de prime offerts par le Barça" quand son contrat a été revalorisé à l'automne dernier. L'Équipe rappelle qu'une telle somme ferait de Neymar le joueur le mieux payé du monde devant Messi et Ronaldo.



Le club entraîné par Unai Emery devrait quand même mettre sur la table une enveloppe de 222 millions d'euros, la valeur de sa clause libératoire depuis le 1er juillet dernier. Du coup, du côté de Paris, on reste prudent. "On refuse tout emballement sur ce dossier, jugé irréaliste", rapporte le quotidien sportif, même si l'entraîneur parisien évoquait dans ses colonnes le "besoin d'un renfort sportif". Des noms de potentiels remplaçants circulent déjà du côté du club catalan, où sont évoqués Paulo Dybala (Juventus Turin), Philippe Coutinho (Liverpool) ou encore Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund).

Un tel transfert serait une bonne occasion pour Neymar de sortir de l'ombre de Messi et se mettre en valeur afin d'avoir lui aussi l'opportunité de remporter le Ballon d'or. Le joueur ne confirme toutefois aucune information et n'aurait lâché qu'un "Je me sens bien" aux journalistes venus assister à l'entrainement du Barça, jeudi 20 juillet au Red Bull Arena Training Center.