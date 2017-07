publié le 21/07/2017 à 20:15

Un épisode de plus dans le feuilleton de l'été en football. Le brésilien Neymar aurait confié à ses coéquipiers qu'il souhaitait quitter Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations du Parisien, il a informé certains de ses partenaires, avec lesquels il se trouve en stage de pré-saison à New-York, qu’il avait bien l’intention de rejoindre le PSG cet été. Certains membre de la direction barcelonaise auraient même déjà baissé les bras face à la détermination du joueur de changer d’air. Au Brésil, les médias continuent également d’accréditer la thèse d’un départ vers le PSG.



Neymar pourrait ainsi ne pas revenir à Barcelone après le stage et rallier directement la capitale française. Reste la question financière, puisque la fameuse clause de 222 millions d'euros reste un point d’interrogation centrale. Un montage financier complexe est à l’étude pour ne pas sortir des clous par rapport au fair-play financier. D’autant que le PSG avance également sur le dossier Alexis Sanchez. Ce potentiel transfert à plus de 200.000 millions d'euros fait déjà tourner la tête des supporters.

À écouter également dans ce journal :

- Emmanuel Macron, lui, devait rencontrer le nouveau chef d'état-major des armées ce vendredi, deux jours après la démission fracassante du général de Villiers. Mais le rendez-vous est reporté à plus tard, le temps que François Lecointre s'installe dans ses nouvelles fonctions. Le général a déjeuné avec le premier ministre Édouard Philippe ainsi qu'avec les chefs d'état-major des trois armées.

- François Hollande va rompre avec le silence dans la soirée. L'ancien président doit s'exprimer en public depuis la première fois qu'il a quitté l'Élysée. L'ancien président participera à une conférence sur le thème de l'innovation au théâtre antique d'Arles.



- Quel avenir pour le Front national ? Le parti se réunit en séminaire pour afficher son unité malgré les tensions en interne. Objectif : procéder à sa "refondation" et au "bilan des élections", comme l'a affirmé Marine Le Pen jeudi 20 juillet sur France 2.



- Le jour d'après en Grèce. L'île de Kos se remet du violent séisme qui a fait deux morts et une centaine de blessés, la nuit dernière, en pleine saison touristique. La secousse d’une magnitude 6 à 6,7 est survenue au milieu de la nuit et a également été fortement ressentie en Turquie.



- Encore un week-end qui s'annonce chargé sur les routes. Bison Futé voit rouge pour demain samedi avec les départs en vacances mais déjà ce vendredi soir, des difficultés sont à signaler.





- Victoire norvégienne cet après-midi lors de la 19ème étape du Tour de France. Edwald Boasson Hagen s'est imposé à Salon-de-Provence. Le peloton faisait face à la plus longue étape de la Grande Boucle, ce vendredi, avec 222,5 kilomètres à parcourir entre Embrun (Hautes-Alpes) et Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).