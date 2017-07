publié le 18/07/2017 à 10:53

Le PSG serait prêt à casser sa tirelire pour s’offrir Neymar. C’est ce que croit savoir la presse espagnole, qui relance l’hypothèse de l’arrivée de l’attaquant brésilien cet été dans le championnat de France. Le quotidien madrilène As évoque ainsi une rencontre programmée dans les prochains jours à Paris entre Nasser al-Khelaïfi, le président du club parisien, et le père de Neymar. Un autre journal, Marca, avance de son côté que le PSG envisage de payer la clause libératoire du joueur du Barça, estimée à plus de 222 millions d’euros.



Entre la direction du PSG et le clan Neymar, le dialogue n’a jamais été rompu, malgré l’échec des négociations il y a un an. Entre temps, la star brésilienne a prolongé son contrat avec Barcelone, jusqu’en 2021. Mais le quotidien catalan Sport souligne que Neymar serait davantage intéressé par le challenge parisien. La perspective de rester encore dans l’ombre de Lionel Messi, indéboulonnable n°1 de l’attaque du Barça, le pousserait à envisager un avenir ailleurs, dans un club ambitieux, où il pourrait assouvir son rêve de distinction individuelle, comme le Ballon d’Or.

Dans ce dossier complexe, le PSG aurait déjà préparé une offre de contrat, d’une durée de cinq ans et un salaire de 30 millions d’euros par saison. En cas d’accord avec Neymar, le Barça ne pourrait pas s’opposer à son départ si le club parisien règle le montant de la clause libératoire. L’arrivée à Paris de Dani Alves, ami proche de Neymar, pourrait aussi faire pencher la balance. Marco Verratti, qui a émis son souhait de quitter le PSG justement pour rejoindre Barcelone, pourrait quant à lui servir de monnaie d’échange.

Di Maria veut rester

Un transfert de Neymar au PSG renforcerait considérablement l’attaque parisienne. Ce qui ne déplairait pas à Angel Di Maria. L’Argentin, actuellement en stage avec son club aux États-Unis, assure qu’il n’a pas l’intention de partir cet été. "Pour moi, ça ne fait pas de doute, je veux rester. Mais pour le club, je ne sais pas. La réalité, c'est que ma famille est bien et je suis heureux à Paris", a indiqué Angel Di Maria dans Le Parisien.