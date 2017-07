Mercato OM : Clinton N'Jie transféré, Loïc Rémy en joker ?

publié le 17/07/2017 à 12:13

Le Champions Project dévoilé par Franck McCourt commence à prendre forme. Le nouveau président de l’Olympique de Marseille, qui compte bien ramener des titres sur la Canebière, s'active sur le marché des transferts. Après Germain, Gustavo, Rami ou encore Mandanda, d'autres recrues sont à attendre du côté de la Commanderie. "Je pense que ça va bouger. Plus on avance, plus ça va bouger", avait prévenu Rudi Garcia.



L'entraîneur phocéen pourra déjà compter sur Clinton N'Jie. L'attaquant Camerounais, prêté la saison dernière, sera officiellement marseillais. Coût du transfert : 7 millions d'euros, selon Le Figaro.



En attaque, le départ de Bafétimbi Gomis (20 buts la saison dernière) a laissé comme un vide que l'arrivée de Valère Germain ne suffira pas à combler. Pour l'épauler, ou jouer le rôle de joker, les dirigeants olympiens penseraient à Loïc Rémy. L'ancien international français de 30 ans serait sur le départ de Chelsea, où il ne lui reste qu'un an de contrat.