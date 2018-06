publié le 05/06/2018 à 15:05

Le mercato d'été n'est pas encore officiellement ouvert, mais les tractations battent leur plein depuis plusieurs semaines. Et l'Olympique de Marseille n'échappe pas à la règle. Toujours scruté et attendu sur le marché des transferts, l'OM aura cet été pour projet de renforcer une équipe finaliste de la Ligue Europa et au pied du podium en Ligue 1, et pour ce faire, certains postes sont à renforcer en priorité.



Poste emblématique dans le football, à fortiori dans un club dont la devise est "Droit au but", la place d'avant-centre n'est pas occupée par un titulaire indiscutable. Cette saison, Kostas Mitroglou et Valère Germain n'ont pas convaincu, et Rudi Garcia qui espère monter en gamme et viserait ainsi Mario Balotelli pour convertir les caviars de Florian Thauvin et Dimitri Payet.

Auteur de 18 buts sous le maillot de l'OGC Nice, le turbulent joueur italien, de nouveau international, est courtisé par l'OM depuis plusieurs semaines. Selon La Gazetta dello Sport, l'entraîneur de l'OM aurait appelé directement "Super Mario" afin de le convaincre de venir donner du coffre au Champions Project.

Une piste plutôt bon marché pour le calibre de "Balo"

Interrogé en conférence de presse à propos de la venue de l'Italien, Adil Rami s'est directement adressé à celui qui a brièvement joué avec lui au Milan AC : "Bâtard, rejoins-nous ! Nous allons gagner ensemble".



Selon le quotidien sportif italien, Mario Balotelli s'est renseigné auprès d'Alessandro Florenzi sur les méthodes d'entraînement de Rudi Garcia, passé par l'AS Roma. L'idée fait son chemin, mais il y aura ensuite un volet financier, et Mino Raiola, agent de Balotelli, est plutôt habile pour faire gonfler la note.



Ainsi, annoncé libre par son agent afin de lorgner sur une rondelette prime à la signature, Mario Balotelli aurait une clause sous seing privé avec l'OGC Nice qui l'autoriserait à quitter la Côte d'Azur contre un chèque de 10 millions d'euros. Une somme néanmoins en deça des tarifs pour s'attacher un attaquant de ce calibre.



L'OM serait donc prêt à cet effort, d'autant que Mitroglou a coûté quelque 15 millions d'euros et Valère Germain 8 millions. Certes il faudra donner un très gros salaires à l'Italien, à la hauteur de ceux touché par Luiz Gustavo ou Dimitri Payet. Rien d'impossible pour l'OM.

Yaya Touré, la fausse bonne idée ?

En marge du poste de buteur, Marseille souhaiterait s'attacher les services d'un milieu de terrain, et une candidature spontanée est apparue dans la presse au détour d'une interview dans France Football. Elle émane de Yaya Touré. L'ancien maître du milieu au Barça puis à Manchester City va quitter le champion d'Angleterre en titre, et rechercherait à 35 ans un nouveau défi en Europe.



Questionné à propos d'une arrivée à l'OM, l'Ivoirien n'a pas caché son enthousiasme. "L’OM ? C’est le genre de défi qui pourrait me plaire, car ils sont en train de construire un joli projet. L’aventure en est au début et participer à ce genre d’opération correspond tout à fait à mes envies", a-t-il confié à France Football. Mais encore faut-il que l'OM consente à faire l'effort salarial sur un joueur plutôt sur le déclin.



Yaya Touré, outre ses 35 ans, a peu joué cette saison avec les Citizens. Il n'a même disputé que 40 matches en club depuis deux saisons. Immense joueur lorsqu'il était en forme, l'Éléphant n'a pas brillé par une condition physique impeccable ces dernières années. Les interrogations quant à son niveau de performance, ainsi que les salaires très élevés auxquels il est habitué pourraient freiner les ardeurs olympiennes.