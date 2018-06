publié le 03/06/2018 à 13:17

L'OL peut-il perdre dans quelques semaines son capitaine et maître à jouer ? Auteur d'une saison pleine sur le terrain, et révélatrice sur le plan du leadership, Nabil Fekir pourrait faire ses valises durant le mercato de cet été, et ne plus évoluer entre Rhône et Saône la saison prochaine. En effet, en préparation avec les Bleus pour la Coupe du Monde, le joueur de 25 ans entend chanter de prestigieuses sirènes.



Avant même la fin de la saison, l'intérêt de Liverpool revenait dans les médias français et d'outre-Manche. The Mirror indique même que l'agent de Nabil Fekir, Jean-Pierre Bernés, serait en Angleterre ce dimanche 3 juin à Liverpool pour finaliser très vite l'arrivée du joueur. La visite médicale préalable à la signature du contrat pourrait même intervenir avant la Coupe du Monde.

Le Bayern, une piste sérieuse ?

Néanmoins, le journal L'Équipe évoque lui une autre piste, celle d'un géant européen, en l'occurrence le Bayern Munich. En plein rajeunissement de ses cadres, le "deutscher meister" aurait un œil sur le capitaine de l'Olympique lyonnais. Une piste qu'on peut prendre au sérieux car les deux club sont en très bons termes.

Jean-Michel Aulas et Uli Hoeness ont négocié le plus gros transfert de l'histoire du Bayen Munich, celui de Corentin Tolisso il y a un an. Financièrement solide, le champion d'Allemagne a néanmoins peu l'habitude de sortir de grosses sommes en matière de transferts, contrairement aux Anglais. Mais les Bavarois pourraient être obligés de changer leurs habitudes afin de rester dans l'élite du football européen.