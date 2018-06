Mercato PSG : Verratti pourrait intéresser Manchester United

publié le 03/06/2018 à 11:58

Il est arrivé au PSG à peine majeur, en repartira-t-il à 25 ans cet été ? Marco Verratti est un chouchou du public depuis son arrivée en 2012, mais il a parfois frustré jusqu'à ses fans par son indiscipline, son hygiène de vie souvent pointée du doigt et son inconstance. Des raisons qui pourraient inciter le PSG a rester attentif à des propositions pour vendre le milieu italien. D'autant que "Petit hibou" a encore une belle cote.



Après avoir vu le PSG refuser 80 millions d'euros du Barça il y a un an, alors même que Marco Verratti et son agent avaient fait le forcing, la presse anglaise annonce un gros intérêt de Manchester United pour le milieu international transalpin.

En effet, José Mourinho, entraîneur des Red Devils, souhaiterait rebâtir l’entre-jeu de Manchester afin de revenir sur le devant de la scène nationale et continentale. Et pour ce faire, l'arrivée de Marco Verratti serait envisagée selon le Mirror, pour une somme d'environ 115 millions d'euros. Reste à savoir si Verratti a envie de quitter le Paris Saint-Germain.

Le club a les moyens de retenir un joueur, mais surtout Marco Verratti a annoncé vouloir rester à Paris. À moins que Thomas Tuchel, nouvel entraîneur du club, ne veuille changer aussi son milieu de terrain et n'ouvre la porte à l'Italien.