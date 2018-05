publié le 17/05/2018 à 22:04

Les larmes de Dimitri Payet étaient une image forte de la finale de l'Europa League. Elles prennent encore un peu plus d'ampleur ce jeudi 17 mai avec l'annonce de la liste des 23 Bleus retenus pour la Coupe du monde en Russie.



Le Marseillais, sorti blessé à la cuisse droite lors de la rencontre face à l'Atlético de Madrid, ne sera pas du voyage en Russie. Alors qu'il était pressenti pour porter la tunique frappée du coq à partir du 14 juin prochain, son nom n'a pas été prononcé.

Dimitri Payet, qui a la possibilité de jouer sur le côté ou dans l'axe, paie donc cher sa prise de risques lors de cette finale européenne. Déjà en délicatesse depuis plusieurs jours avec sa cuisse droite, l'ancien Stéphanois a vu sa blessure s'aggraver obligeant Didier Deschamps à trancher.

Sans blessure, c'était un candidat sérieux à un poste dans les 23 Didier Deschamps





Un choix fort que le sélectionneur a justifié lors de sa prise de parole au JT de TF1. "Sans blessure, c'était un candidat sérieux à un poste dans les 23 (...) Il y a un délai de récupération pour ce type de blessure de 3 semaines avant d'être apte à jouer. Mais comme c'est musculaire, il y a un risque important de nouvelle récidive. Par rapport aux délais qui sont les miens, malheureusement pour Dimitri, ça ne va pas être possible", a-t-il avancé.

Thauvin et Fékir dans les 23

Une blessure qui fait malgré tout le bonheur de Florian Thauvin et Nabil Fekir. Les deux hommes forts, respectivement de Marseille et Lyon, ont bel et bien été appelés dans la liste de 23.



Ils s'ajoutent ainsi à une liste sans grande surprise d'un point de vue offensif. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé et Thomas Lemar complétant le groupe alors que Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Alexandre Lacazette et Anthony Martial sont eux suppléants.