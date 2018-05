Angleterre : Manchester City bat tous les records en Premier League

publié le 10/05/2018 à 00:43

Une saison historique pour Manchester City. Le champion d'Angleterre a battu le record de victoires sur une saison de Premier League, le record de points et celui du nombre de buts inscrits, après sa victoire contre Brighton (3-1), mercredi 9 mai en match en retard.



Grâce aux buts de Danilo, Bernardo Silva et Fernandinho à l'Etihad Stadium, les Citizens comptent désormais 31 victoires et ont dépassé le record de 30 succès que détenait Chelsea. Avec encore un dernier match à jouer, les hommes de Pep Guardiola comptent désormais 97 points, soit plus que la barre placée à 95 par Chelsea en 2004-2005. En cas de succès lors de la 38ème et dernière journée contre Southampton, les Mancuniens pourraient même en avoir 100 à la fin de la saison.

Les Citizens ont aussi battu contre Brighton un autre record des "Blues". Les Londoniens avaient marqué 103 buts en 2009-2010, les Mancuniens en ont inscrit 105 cette saison.