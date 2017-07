publié le 14/07/2017 à 11:52

Nouveau record en perspective lors de ce marché estival des transferts 2017 déjà riche en la matière ? Après les ventes les plus rentables de l'histoire de l'OL et les achats les plus onéreux dans l'histoire d'Arsenal (Alexandre Lacazette) et du Bayern Munich (Corentin Tolisso), Benjamin Mendy est en passe de devenir le défenseur latéral gauche le plus cher jamais acquis par un club. En l’occurrence Manchester City, spécialiste du genre.



En 2014, les Citizens s'étaient offert le Français Eliaquim Mangala contre 53,8 millions d'euros versés au FC Porto. Du jamais vu pour un défenseur central, jusqu'à l'été dernier et un chèque de 55,6 millions d'euros pour s'attacher les services de l'Anglais John Stones en provenance d'Everton.

Avec l'Argentin Nicolas Otamendi (acheté 45 millions d'euros à Valence en 2015), City possède ainsi trois des cinq derniers remparts axiaux les plus chers de tout les temps (le Brésilien David Luiz est le 3e, l'Anglais Rio Ferdinand le 4e).

35 millions d'euros de plus-value

Pour arracher Mendy (23 ans le 17 juillet) à Monaco, les dirigeants mancuniens ont déjà formulé deux offres de 40 puis 45 millions d'euros, repoussées par le club de la Principauté. Mais Pep Guardiola, qui a fait de l'international français (4 sélections) une priorité pour sa deuxième saison en Angleterre, pousse de tout son poids pour parvenir à ses fins. Une troisième offre devrait donc tomber, aux alentours de 50 millions d'euros.



L'ASM aurait alors l'opportunité de réaliser une plus-value de 35 millions, un an après l'achat du natif de Longjumeau (Île-de-France) à Marseille. Difficile à refuser pour un joueur à ce poste, d'autant que l'intéressé rêve depuis longtemps de Premier League. Officiellement, Mendy n'est pas parti en stage en Suisse avec le reste de ses coéquipiers car il est "en convalescence après sa blessure à la cuisse droite avec l'équipe de France"...

Bakayoko est à Londres

77e minute entre Monaco et Manchester City mercredi 15 mars 2017 : Tiémoué Bakayoko envoie l'ASM en quarts de finale de la Ligue des champions Crédit : Claude Paris/AP/SIPA

Tiémoué Bakayoko ne figure pas non plus parmi les 25 joueurs retenus par Leonardo Jardim, et aucune mention à son égard ne figure dans le communiqué du club. Le milieu de 22 ans se trouve en fait en Angleterre, où il s'apprête à passer sa visite médicale à Chelsea. Selon plusieurs sources des deux côtés de la Manche, les deux clubs ont trouvé un accord pour un transfert avoisinant les 45 millions d'euros. Le Parisien était arrivé de Rennes à Monaco en 2014 pour 8 millions d'euros. Il a été sélectionné pour la première fois en Bleu en mars.





Après les départs de Bernardo Silva (Manchester City également), Valère Germain (Marseille) et Nabil Diurar (Fenerbahçe), le champion de France en titre s'apprête donc à perdre deux autres éléments majeurs de son exceptionnelle saison 2016-2017. Où s'arrêtera l'hémorragie ? Thomas Lemar engagera-t-il le bras de fer pour rejoindre Arsenal ? Kylian Mbappé répondra-t-il favorablement aux appels incessants du PSG ? Fabinho aussi ?Eux, sont partis en stage. Réponses au plus tard le 31 août.

Glik et Sidibé prolongés

Il y a tout de même quelques bonnes nouvelles pour les supporters des rouges et blancs. D'abord la signature du jeune milieu belge Youri Tielemans (20 ans). Ensuite les prolongations, jeudi 13 juillet, de deux piliers de la défense, Kamil Glik et Djibril Sidibé. Le Polonais de 29 ans est désormais lié avec Monaco jusqu'en 2021, le Français de 24 ans jusqu'en 2022. Ils étaient respectivement convoités par Tottenham et le FC Barcelone.

Kamil Glik le 27 septembre 2016 Crédit : Valery HACHE / AFP